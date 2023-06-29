Los Leones del Caracas tuvieron una semana más que positiva en esta campaña de béisbol profesional venezolano, al ganar cinco juegos seguidos de los seis que disputaron –asevera el portal “Líder en Deportes”– , y uno de los protagonistas de esos triunfos fue Yonathan Daza, quien se terminó quedando con la distinción de «mejor jugador» de la semana.

Los melenudos comenzaron la semana anterior ubicados en los últimos puestos de la clasificación, y la cerraron, aunque perdiendo el domingo con los Navegantes del Magallanes, en el segundo lugar, con el jardinero central siendo la bujía del equipo al batear para .423 en ese lapso, gracias a sus 11 inatrapables en 26 turnos al bate.

Adicionalmente, en seis encuentros disputados en la semana, el patrullero conectó dos jonrones para llegar a cinco en la zafra, y ser uno de los líderes de la LVBP.

De igual manera, anotó cinco carreras e impulsó 10, para llegar a 18 en ambos renglones, y también ser uno de los que más han producido en lo que va de campaña.

En definitiva, Yonathan Daza terminó la cuarta semana de acción con OBP de .423, .846 de SLG y un sorprendente OPS de 1.269, números y actuaciones que le permitieron a los Leones resurgir desde lo más bajo de la tabla.

Así, el jardinero central se une a sus compañeros Aldrem Corredor (primera semana) y Harold Castro (tercera semana), así como a Balbino Fuenmayor (de Caribes en la segunda semana), como los peloteros que se han erguido con el máximo honor semanal (RG).