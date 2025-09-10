En este 2025 La Gala Anual de New York y New Jersey continúa siendo un espacio donde los líderes de la comunidad se unen para celebrar y promover el cambio social, resaltando la importancia de la influencia positiva en tiempos desafiantes y Yoel Carmona formo parte de los prestigiosos invitados y nominados destacados de la noche.

Yoel Carmona se alza como Influencer del Año 2025 en New York & New Jersey

En una celebración llena de reconocimiento, inspiración y compromiso social en la Gala Anual de Reconocimiento en New York y New Jersey 2025, el abogado, escritor e influencer venezolano Yoel Carmona, se alzó con esta premiación que deja una huella significativa en el ámbito social y cultural, promoviendo valores de inclusión, solidaridad y transformación social.

Yoel Carmona ha sabido convertir su plataforma en una herramienta de cambio y conciencia social, su labor de Carmona, que combina su talento artístico con su compromiso social, ha sido fundamental para visibilizar temas tan delicados como la violencia contra la mujer, el cáncer de mama y el bullying, especialmente en comunidades vulnerables y esto también lo ha reflejado en su libro “Transforma el bullying en tu marca personal”.

Carmona ha dedicado gran parte de su carrera a apoyar fundaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer de mama, realizando campañas y eventos que buscan sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana y el apoyo a las mujeres que enfrentan esta enfermedad. Además, su trabajo en contra de la violencia hacia la mujer ha sido una constante en su labor, utilizando su influencia para promover la igualdad, el respeto y la protección de los derechos de las mujeres.

Asimismo, Carmona ha llevado su mensaje más allá de las fronteras, llevando sus desfiles con causa a escenarios en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, donde el arte y la moda se convierten en vehículos para crear conciencia y promover la transformación social

El reconocimiento otorgado en esta gala confirma que los venezolanos dejan huellas imborrables en el mundo, y en especial en la vibrante ciudad de New York, donde Yoel Carmona ha logrado consolidarse como un ejemplo de inspiración y compromiso. Su labor no solo destaca por su creatividad, demostrando que el arte puede ser una herramienta para generar impacto positivo.

Finalmente, la distinción a Yoel Carmona reafirma su rol como un influencer que, más allá de las plataformas digitales, impacta vidas y promueve la transformación social. Su ejemplo inspira a otros a seguir trabajando por un mundo más justo, inclusivo y consciente, confirmando que en la diversidad y el arte reside la verdadera fuerza para cambiar realidades.

