Up next
Author
Tags
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

Más de 18 equipos se disputarán la Vuelta al Táchira en bicicleta 2026 que se llevará a cabo en próximo mes de enero y en el que los atletas recorrerán más de 1.400 kilómetros.

El director del Instituto del Deporte Tachirense, José Gregorio Freites, informó que se incorporaron dos nuevas etapas de montañas para la próxima carrera y que están a la espera de la confirmación de otros cuatro equipos internacionales.

«Va a ser una carrera bastante atractiva y se va a dar de la mejor manera en el marco de la feria grande de América», dijo. Asimismo, detalló que hasta el momento participarán selecciones de Colombia, Cuba y esperan la confirmación de un equipo de Portugal y otro país.

22 mil dólares, convenios y patrocinios se repartirán entre los ganadores de cada etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta 2026.UR

LA

You May Also Like

El uniforme de visitante de Alemania está inspirado en la piel de un cocodrilo

Según la página www.ultimatesoccerJersey.com La camiseta de visitante de la selección de…

¿Cuál es el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos?

Elegir el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos es una…

Deportes acuáticos a campeonato en Colombia

La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) anunció los nombres de los…