Más de 18 equipos se disputarán la Vuelta al Táchira en bicicleta 2026 que se llevará a cabo en próximo mes de enero y en el que los atletas recorrerán más de 1.400 kilómetros.

El director del Instituto del Deporte Tachirense, José Gregorio Freites, informó que se incorporaron dos nuevas etapas de montañas para la próxima carrera y que están a la espera de la confirmación de otros cuatro equipos internacionales.

«Va a ser una carrera bastante atractiva y se va a dar de la mejor manera en el marco de la feria grande de América», dijo. Asimismo, detalló que hasta el momento participarán selecciones de Colombia, Cuba y esperan la confirmación de un equipo de Portugal y otro país.

22 mil dólares, convenios y patrocinios se repartirán entre los ganadores de cada etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta 2026.UR

