Con un formato innovador que replica la estética de las grandes plataformas de streaming, la serie se transmite exclusivamente a través de la cuenta oficial en Instagram @narcoterroristasvzla. Cada entrega presenta, con ritmo vertiginoso y alto impacto, los rostros, redes y tentáculos de esta estructura criminal que hoy amenaza la seguridad de toda la región.

Más de 3,5 millones de personas han visto la miniserie Narcoterroristas, sobre el Cartel de los Soles

(Buenos Aires, 19 de septiembre de 2025) — Narcoterroristas, la miniserie que expone frente al mundo al cartel que gobierna Venezuela, ya superó los 3,5 millones de visualizaciones con sus primeros episodios en Instagram.

La producción de diez capítulos, desarrollada por la agencia argentina Methodo, revela cómo en Venezuela ya no manda un presidente, sino un cartel: el Cartel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro y señalado por narcotráfico, terrorismo, persecución y tortura.

En el capítulo 2, que se estrenó esta semana titulado “Breve historia de un secuestro”, se plantea una pregunta clave: ¿Cómo se secuestra un país entero?

El episodio explica que, en los años 90, Venezuela era una democracia estable pero desgastada. El descontento permitió que militares golpistas, encabezados por Hugo Chávez, tomaran ventaja. Y aunque fracasaron, salieron libres y lograron llegar al poder en 1998. Desde entonces, desmantelaron la institucionalidad democrática: controlaron el Congreso, los jueces, la prensa, la policía, los militares y el petróleo. Sistematizaron el fraude electoral, mientras se forjaban alianzas con Cuba, Rusia, China, Irán y los carteles de la droga. Nació así el Cartel de los Soles.

Patricio Hernández, CEO de Methodo, indicó que en los próximos capítulos, que se publican cada miércoles a las 7:30 pm hora de Venezuela, irán develando los rostros de cada uno de los cabecillas de este cartel narcoterrorista.

“Lo que ocurre en Venezuela no es ficción. Es una historia de terror que el mundo necesita ver para comprender la magnitud del horror que sufren los venezolanos, que a pesar de todo siguen luchando por la libertad”, afirmó.

El Cartel de los Soles

El Cartel de los Soles es una organización criminal integrada por altos mandos del régimen chavista, que ha controlado negocios ilícitos por más de dos décadas: tráfico de drogas, minerales, petróleo y personas, generando ingresos millonarios. Solo en 2024, el narcotráfico le reportó al régimen de Maduro 8.236 millones de dólares en ingresos brutos, según Transparencia Venezuela.

La estructura opera en alianza con las FARC, el ELN, carteles mexicanos y el Tren de Aragua, este último ya declarado organización terrorista global por Estados Unidos. En la cúpula del cartel se encuentran Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, imputados por la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo. Washington ofrece recompensas millonarias por su captura: en el caso de Maduro, 50 millones de dólares, el doble de lo que en su momento se ofreció por Osama Bin Laden.



