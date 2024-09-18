Para este martes 11 de noviembre –destaca el portal “Versión Final”–, se anuncia una convocatoria a una reunión del Clero zuliano, instancia presidida por el arzobispo de Maracaibo, José Luis Azuaje Ayala.

Se estima que, de esa reunión, muy probablemente, saldrán nuevos nombres de poder en las instituciones de la iglesia zuliana-

TENSIONES POLÍTICAS ABIERTAS



El encuentro, que se celebrará desde las 9:00 de la mañana en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, serviría para desatar nudos sobre el posible o posibles sustitutos del vicario de Educación y rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta (Unica), el padre Eduardo Ortigoza, fallecido el pasado 5 de noviembre.

Y también de la confirmación, o, en menor medida, posibles cambios en la dirección del Instituto Niños Cantores del Zulia.

Fuentes internas del clero aseguran a la redacción de “Versión Final” que un ala de sacerdotes cercanos a Miraflores estarían promoviendo el nombre del propio director administrativo del Instituto Niños Cantores, el padre Richard Colmenares, para tomar el control del Canal 11 del Zulia, e incluso hasta de la propia Unica.

No obstante, hay otra corriente de sacerdotes que enfrentan las políticas de Miraflores, desde donde históricamente, desde la llegada del chavismo, se ha atacado a la iglesia católica, que buscaría inclinar la balanza hacia la figura de Nedward Andrade, actual párroco de la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, o incluso otro nombre que aún no se figura en los pasillos.

Ambos sacerdotes compartieron juntos mensajes desde el Vaticano durante la celebración de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

La misma fuente advierte, no obstante, que hay un consenso, en parte crítico, sobre las gestiones que llevó en su momento el padre Ortigoza, dada la amplitud de los cargos que ocupaba.



“Se dejaron de atender temas importantes por acaparar muchas responsabilidades”, dijo el informante, que ha preferido mantenerse bajo anonimato.

“No hay nada seguro, pero los vientos soplan para definir entre ellos dos”, destaca la fuente.

INCLINACIÓN ABIERTA

La inclinación del padre Richard Colmenares hacia Miraflores y hacia la figura del presidente Nicolás Maduro es abierta.

Ha compartido charlas, se ha hecho fotografías para las redes compartidas en grupos de whatsapp del clero zuliano, y ha buscado su apoyo para erigirse como figura líder en el clero zuliano.

Admirador del difunto padre Gustavo Ocando Yamarte, la mente que diseñó el conglomerado Niños Cantores instituto y Canal, Museos y colegios arquidiocesanos, confía en que el apoyo de Miraflores puede hacer reflotar las instituciones de la iglesia, que se han deteriorado aceleradamente con el paso de los años y por la escasez de financiamiento continuo para sostener semejante infraestructura.



El propio Maduro le preguntó al padre Colmenares, hace ya un año y en transmisión televisiva:



“Cincuenta años va a cumplir ya Niños Cantores; hay que prepararse para celebrarlo por todo lo alto, y qué podríamos hacer desde ahora, padre Richard”, a lo que Colmenares respondió:

“La mejor forma de honrar a un gran Zulia y al padre Gustavo Ocando Yamarte es recuperando su obra”, apuntó.

Los datos aportados por la fuente aseguran que los padres Colmenares y Ortigoza tuvieron desencuentros ante la continua exposición del primero y su cercanía con el gobierno nacional.

Incluso, sostienen que los quebrantos de salud del difunto padre Ortigoza se acrecentaron ante las presiones que se gestaron para acercar a la iglesia zuliana con Miraflores.

“No podía concebir aquello. Ese tema lo atormentó en sus últimos días”, dijo (RG).