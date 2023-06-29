Este martes 11 de noviembre, se ha ido revelando una parte importante del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 masculino –según el portal “Meridiano”– , y no es otra cosa que la definición de los cruces de la ronda de dieciseisavos de final,

Lo hizo después de finalizar como líder del grupo “E”, superando a una candidata en el torneo como Inglaterra.

Los venezolanos sumaron siete puntos, mientras que los ingleses avanzaron con seis unidades, justamente en una diferencia marcada por la victoria criolla en el mano a mano con lops londinenses(0-3).

El rival de Venezuela en la siguiente ronda para este jueves 13 de noviembre será Corea del Norte, que fue uno de los mejores terceros en la primera fase, tras finalizar con cuatro puntos en el grupo “G”, superado por Alemania y Colombia, ambos con cinco unidades.

¿Y EN UNA SIGUIENTE INSTANCIA…?

En la misma jornada, no fue lo único que el combinado criollo ya tiene en agenda, después de que ya incluso conoce el camino que tendría que atravesar para hacer historia en esta cita mundialista.

Por ejemplo, si los venezolanos superan a Corea del Norte en su duelo en dieciseisavos, tendrían que luego mantener un careo contra el ganador de la llave entre Japón y Sudáfrica.

Para tener una idea, hay que apunta que los japoneses fueron líderes del grupo “B” con siete puntos ante selecciones como Portugal, Marruecos y Nueva Caledonia.

Por su parte, Sudáfrica –otro posible rival de la Vinotinto— cerró en el segundo puesto en el grupo “A”, con cuatro puntos, y muy lejos de Italia, que lideró la zona, con nueve unidades (R G).