Venezuela recibe a 171 migrantes procedentes de Estados Unidos

El vuelo corresponde al número 127 desde que Caracas y Washington acordaron en enero de 2025 establecer un mecanismo para la repatriación directa de venezolanos desde Estados Unidos

Las autoridades indicaron que, tras el arribo, cada migrante fue entrevistado para verificar su situación migratoria. Foto: Ministerio de Justicia

Un grupo de 171 ciudadanos venezolanos llegó este miércoles al país en vuelo de repatriación procedente de Arizona, Estados Unidos, anunció el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en la continuación de un programa bilateral que se ha mantenido activo desde principios de 2025.

Entre los retornados se encuentran 129 hombres, 35 mujeres y 7 menores de edad, según comunicado que publicó la cartera de Interior en redes sociales. Las autoridadesindicaron que cada uno fue entrevistado para verificar su situación migratoria, recibió atención médica y fue acompañado por organismos de seguridad a sus respectivos domicilios.

Este vuelo corresponde al número 127 desde que Caracas y Washington acordaron en enero de 2025 establecer un mecanismo para la repatriación directa de venezolanos de Estados Unidos.

Otro vuelo con 131 ciudadanos venezolanos repatriados desde Miami llegó recientemente al mismo aeropuerto, en una operación gestionada por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Con esos movimientos, las cifras oficiales superan los 20.000 migrantes que han regresado al país desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.