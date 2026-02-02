El Gobierno de Venezuela condenó este sábado 28 de febrero el ataque militar de Israel y Estados Unidos contra Irán, «en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso».

“Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad”, expresa parte del texto del documento, divulgado por el canciller venezolano, Yván Gil, en sus redes sociales.

La posición venezolana destaca que el ataque militar ha desencadenado en las últimas horas una «peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos, incluidas las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán».

«Causa profunda consternación los reportes e imágenes de ataques a instalaciones civiles dentro del territorio iraní, que han causado bajas civiles inocentes, incluidas estudiantes menores de edad de una escuela primaria de dicho país».

En el comunicado se llama a la comunidad internacional y a los Estados involucrados a retomar la vía de la negociación y evitar una mayor extensión de la confrontación.