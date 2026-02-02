Venezuela se plantea eliminar en dos meses la circulación del virus de la fiebre amarilla en el país, mediante un intensivo plan de vacunación, aseguró este viernes la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, durante entrevista con Venezolana de Televisión.

Gutiérrez explicó que el plan de vacunación intensivo contra la fiebre amarilla tendrá su epicentro en los estados de Lara, Barinas y Portuguesa, en el noroeste del país, así como en Aragua, en el norte.

La ministra indicó que el desarrollo de las jornadas de inmunización fue una decisión del Gobierno, luego de haber detectado casos del virus de la fiebre amarilla en varias regiones del país, así como de tomar en cuenta la existencia de casos de la enfermedad en países vecinos como Brasil y Colombia.

«Estamos haciendo el llamado a la población a que nos acompañe en esta intensificación de la vacunación regular, que vaya a nuestros centros de vacunación», señaló la funcionaria, al ahondar acerca de la campaña de inmunización.

Gutiérrez añadió que la campaña de vacunación está dirigida a toda la población de entre 1 y 59 años, con énfasis en los militares, dada la característica de ese grupo de movilización por todo el territorio venezolano. AC

Xinhua