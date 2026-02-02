Venezuela volvió esta semana al centro de la agenda política en Washington.

Los ingresos energéticos, la aplicación de sanciones, disputas judiciales y el simbolismo político de alto nivel convergieron en un momento que podría influir tanto en la estrategia de Estados Unidos como en la dinámica interna del proceso de transición en Venezuela.

Desde la consolidación del control sobre los ingresos petroleros bajo supervisión estadounidense hasta la presencia en el Capitolio del dirigente opositor Enrique Márquez, los acontecimientos subrayaron cómo el apalancamiento económico y la señalización política están hoy profundamente entrelazados en la evolución de la relación bilateral.

INGRESOS PETROLEROS BAJO SUPERVISIÓN DIRECTA DE EE.UU.

En un cambio significativo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano dejarán de canalizarse a través de cuentas previamente establecidas en Qatar.

Dichas cuentas funcionaban como un mecanismo neutral de resguardo para proteger los fondos frente a eventuales reclamaciones de acreedores en el contexto de la deuda soberana venezolana.

Bajo el nuevo esquema, los ingresos se depositarán directamente en cuentas bajo supervisión del Tesoro estadounidense, medida adoptada tras acciones ejecutivas del presidente Donald Trump. Funcionarios de la administración han señalado que el objetivo es garantizar transparencia y evitar embargos por parte de tenedores de deuda u otros reclamantes.

Las cifras son significativas. Se estima que las ventas de crudo bajo el actual marco podrían alcanzar aproximadamente 2.000 millones de dólares para finales de febrero de 2026, superando ya los 1.000 millones en los primeros despachos de enero y febrero. Esto evidencia tanto la reinserción parcial de Venezuela en mercados energéticos monitoreados como el nivel de influencia financiera que Washington ejerce actualmente sobre la principal fuente de ingresos del país.

APLICACIÓN DE SANCIONES Y TENSIONES LEGALES

Los mecanismos de cumplimiento de sanciones también se mantuvieron activos.

El Departamento de Justicia avanzó en una acción de decomiso civil para incautar cerca de 1,8 millones de barriles de crudo venezolano transportados en el buque Motor Tanker Skipper, alegando violaciones al régimen de sanciones.

Paralelamente, continúa el litigio en tribunales federales relacionado con Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos en Brooklyn.

Su equipo de defensa cuestiona decisiones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que revocaron una autorización previa para utilizar fondos estatales venezolanos congelados con el fin de cubrir gastos de defensa legal.

Los abogados sostienen que la restricción plantea interrogantes sobre el debido proceso, mientras que las autoridades federales mantienen que el cumplimiento del régimen de sanciones es obligatorio. El caso podría sentar precedentes sobre los límites del acceso a activos bloqueados en el contexto de procesos penales internacionales.

VENEZUELA EN EL DISCURSO DEL ESTADO DE LA UNIÓN

Venezuela también fue mencionada durante el discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, quien hizo referencia a los flujos de petróleo venezolano como ejemplo de apalancamiento estratégico y eficacia política.

No obstante, el momento más significativo de la noche estuvo marcado por la presencia de Enrique Márquez en el hemiciclo.

Su asistencia — y el reconocimiento público durante la sesión — tuvo un fuerte impacto simbólico.

SIMBOLISMO EN EL CAPITOLIO Y DEBATE SOBRE LA TRANSICIÓN

La aparición de Márquez generó interpretaciones inmediatas dentro y fuera de Venezuela. Algunos analistas consideran que su visibilidad en Washington podría interpretarse como una señal de posicionamiento dentro de un eventual proceso de transición negociada.

Entre las reacciones más visibles estuvo la de Leopoldo Martínez Nucete, excongresista venezolano y Co-Chair del Venezuelan American Caucus, quien calificó el reconocimiento otorgado a Márquez en Washington como “un paso fundamental para la libertad de Venezuela”.

Su valoración refleja la percepción, compartida por sectores influyentes de la diáspora, de que los gestos políticos en Washington pueden tener repercusiones directas en el escenario interno venezolano.

ESPECULACIONES SOBRE EL LIDERAZGO OPOSITOR

La prominencia de Márquez también ha alimentado especulaciones sobre la configuración del liderazgo opositor, particularmente en relación con María Corina Machado, figura central del movimiento democrático venezolano.

Aunque no existe indicación formal de un cambio de postura por parte de la Casa Blanca, la dinámica de visibilidad internacional puede influir en la percepción de equilibrios internos dentro de la oposición. En contextos de transición, los gestos simbólicos pueden adquirir un peso político significativo.

UN MOMENTO DE INFLEXIÓN

En conjunto, los acontecimientos de la semana revelan una estrategia de doble vía: consolidación financiera bajo supervisión estadounidense, aplicación activa de sanciones y señalización política respecto al futuro democrático de Venezuela.

A medida que los ingresos petroleros proyectados para febrero se acercan a los 2.000 millones de dólares y las dinámicas internas continúan evolucionando, las decisiones adoptadas en Washington — tanto financieras como simbólicas — podrían incidir de manera determinante en la arquitectura de una eventual transición democrática.