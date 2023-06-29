Up next
Venezuela volvió a escribir su nombre en la historia deportiva al coronarse bicampeona de los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Córdoba, Colombia, donde la delegación nacional obtuvo 199 medallas y reafirmó su liderazgo regional.

Con 103 preseas de oro, 56 de plata y 40 de bronce, los atletas venezolanos revalidaron el título alcanzado en 2023 en las sedes de Caracas, La Guaira y Miranda.

El ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, recibió a la delegación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, y aseguró que este logro marca el inicio de una etapa de crecimiento deportivo.

“Nos estamos preparando para seguir cosechando triunfos en los próximos Juegos Bolivarianos y Olímpicos de la Juventud. Estos resultados son la prueba de que Venezuela tiene una generación dorada que se está formando con disciplina, estudio y compromiso”, agregó.

Tras este triunfo, Venezuela se prepara para una nueva edición de los Juegos Bolivarianos a realizarse en las ciudades de Ayacucho y Lima, Perú, del 22 de noviembre al 7 de diciembre, en el inicio de la ruta para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

