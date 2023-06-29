Venezuela logró clasificar como primera del grupo “E” en el Mundial Sub-17 masculino tras derrotar, 4-2, al combinado nacional de Haití, tal como lo indica el portal “Líder en Deportes”.

La selección venezolana inició con fuerza en los primeros minutos del partido, con varias acciones de ataque, algo que se vio reflejado en el minuto 5, con un gol de Diego Claut tras recibir un pase dentro del área.

A pesar de la exigencia física que mostraban los haitianos, el cuadro criollo logró mantener el ritmo para seguir generando ocasiones de gol.

Esto último se pudo ver en el minuto 14, cuando se cobró un penal a favor de la Vinotinto.

John Mancilla fue el encargado de cobrar la falta, que terminó anotando con un disparo por la esquina inferior izquierda, para poner el 2-0.

En el minuto 41, Haití aprovechó un envión por parte de sus jugadores para lograr un potente disparo con el que batieron la portería venezolana en el minuto 41, gracias a Da-Benz Jacquet.

Por bajar el ritmo

Ya para el segundo tiempo, la Vinotinto Sub-17 disminuyó el ritmo de su juego, y fue perdiendo espacios ante Haití, algo que se reflejó en el minuto 72, con un gol de Woodson Felix para igualar el marcador.

Pero David Alejandro García se convirtió en el héroe del cuadro criollo, al marcar el tercer tanto del compromiso, en el 80′, y posteriormente anotó el cuarto tanto desde el punto penal.

Con esta victoria, Venezuela finalizó como primera del grupo “E”, con un total de siete puntos, seguido por Inglaterra, con seis unidades, mientras que Egipto quedó con cuatro tantos, y Haití con cero (RG).