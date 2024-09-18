Habitantes del barrio Venezolanos Primeros, limítrofe con el sector popular Jacinto Lara, al oeste de Barquisimeto aseguran tener cerca de 30 años esperando por el asfaltado, así como también por las aceras, una petición que han hecho a todos los gobiernos municipales, pero sin ninguna respuesta concreta.

Pedro Páez, residente de Jacinto Lara con calle 4 entre carrera 4D y 5A de la zona antes mencionada en declaraciones a El Informador Venezuela contó que han extendido la solicitud al exalcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, quien en su gestión creó el plan «Camino Seguro para el Pueblo», pero que no llegó a esta comunidad con más de 2000 familias.

Ese programa en las comunidades junto al pavimentado en los sectores populares estuvo siendo ejecutado por la Empresa Municipal de Infraestructura y Conservación del Ambiente (Emica), que todavía sigue bajo la dirección de la ingeniera Angélica Yépez, pero ahora bajo la administración del alcalde Yanys Agüero.

De acuerdo a Sonia Infante, la necesidad de asfalto es para evitar que la tierra entre tanto a las casas, donde habitan niños y personas de la tercera edad.

Los consultados también dijeron que esta solicitud fue enviada a través de la APP del 1 x 10, pero nunca llegó la respuesta.

En este sentido, abogan porque el nuevo burgomaestre tome carta en el asunto, y de celeridad a estas solicitudes, que para sus residentes es una verdadera necesidad.

Exigen Internet de Cantv

Los habitantes, además de esta problemática, también pide a la empresa estatal Cantv que alargue el servicio, debido a que hasta ahora solo es limitado para los residentes de Jacinto Lara.

Foto: cortesías