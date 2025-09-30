Vatel celebra 70 años de sabor y presenta su línea profesional Vatel Pro en la XXVI edición de Fevipan

Caracas, 26 de septiembre de 2025. – En el marco de la XXVI edición de FEVIPAN, Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, Vatel la marca líder de aceites en Venezuela, cierra la celebración de sus 70 años acompañando la cocina venezolana con la mirada puesta en el futuro y comprometido con el sector productivo del país. Son 70 años de preferencia, tradición y sabor, y los alcanza presentando Vatel Pro, su línea dirigida al sector profesional de alimentos.

Vatel ha estado presente en los momentos más sabrosos de la vida cotidiana: en empanadas crujientes, arepas con huequito, papitas, pollito frito, sofritos y tantos otros platos que forman parte de nuestra memoria colectiva. "Somos el aceite que conoce a los venezolanos, el que ha estado en cada cocina por generaciones. Cumplimos nuestra promesa de calidad que es doradito por fuera y jugosito por dentro, y lo seguiremos haciendo durante 70 años más”, afirmó al respecto Henry Gómez, gerente de mercadeo de Grupo Mimesa.

Este liderazgo no solo se percibe, sino que se respalda con datos: según el Ranking de Marcas 2025, realizado por la revista P&M en alianza con Atenas Consultores, Vatel es la marca de aceite con mayor top of mind en Venezuela (52%), y líder en todos los segmentos socioeconómicos y regiones del país.

Vatel Pro: la línea para el segmento de restaurantes y negocios.

Como parte de su evolución, Vatel lanza de manera oficial su línea Vatel Pro, un portafolio especialmente diseñado para atender las necesidades del sector gastronómico de alimentos, panaderías, restaurantes, cafés, heladerías y emprendimientos gastronómicos de todos los tamaños. La línea está compuesta por productos de alto rendimiento, eficiencia y sabor, ideales para potenciar la productividad y competitividad de los negocios.

La nueva línea Vatel Pro está disponible en presentaciones de 18 litros y galón, pensadas especialmente para facilitar el uso en cocinas y negocios profesionales. Su portafolio incluye productos diseñados para ofrecer máximo rendimiento, sabor y eficiencia en diferentes aplicaciones gastronómicas.

Entre sus variedades se encuentran: oleína de palma, alto rendimiento y máxima crocancia; aceite maravilla, la grasa ideal para frituras especializadas y profesionales; grasa vegetal compuesta, alta versatilidad para confitería; aceite vegetal, cómodo y versátil para la cocina profesional; aceite de soya, perfecto para aderezar, engrasar, rociar, freír y demás; aceite de girasol, versátil para aderezos, mayonesas, salsas, saltear y otros usos que los cocineros profesionales prefieran.

Tresco, la manteca de los panaderos.

Vatel Pro complementa su portafolio con la marca Tresco que fortalece su presencia en el mundo panadero, una familia de mantecas vegetales valorada por su versatilidad y rendimiento sin grasas trans.

Entre sus productos más destacados, en presentaciones de 15 kilos están: Manteca Tresco 42 VLT, versátil e ideal para rellenos, obleas, galletas y masas; Manteca Tresco 42 VP, orientada para panificación, masas de galletas, premezclas, quesos análogos y cobertura firme de tortas y postres; Manteca Tresco 42 LT, la mejor relación costo beneficio para aplicaciones en panadería y pastelería; Manteca Tresco 48 LT, ideal para la elaboración de cubitos, aplicaciones de confitería y chocolatería.

Adicionalmente, Tresco 42 LTE llega también en presentación de 10 y 15 kilos, una manteca versátil para el mundo panadero y pastelero, ideal para masas y hojaldres, cremas de relleno, tortas, chantilly y procesos donde el batido es importante.

Con este lanzamiento y renovación de su propuesta profesional, Vatel consolida su liderazgo no solo en los hogares venezolanos, sino también se convierte en un aliado estratégico para el sector food service, acompañando desde pequeños negocios hasta grandes industrias alimentarias.

