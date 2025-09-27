? La masterclass “El Futuro Fluye: Periodismo, sostenibilidad y gestión del agua” reunió a

expertos de la academia, la empresa y la sociedad civil para dialogar sobre los retos y

soluciones en torno al agua.

? La Universidad Europea reafirma su compromiso con la formación continua de periodistas y

comunicadores en temáticas clave para el desarrollo sostenible de la región.

Quito, septiembre de 2025.- La Universidad Europea desarrolló la masterclass “El Futuro Fluye:

Periodismo, sostenibilidad y gestión del agua”, un espacio de capacitación orientado a

periodistas y comunicadores en Ecuador, que abordó cómo cubrir la temática hídrica con rigor,

evidencia científica y nuevas narrativas.

El encuentro contó con la participación de Julia Ayuso, directora de la Escuela de Sostenibilidad de

la Universidad Europea; María José Hernández, directora de Sostenibilidad y Desarrollo Local de la

Cámara de Industrias y Producción (CIP); Bert De Bievre, secretario técnico del Fondo para la

Protección del Agua (FONAG); y Valeria Ochoa, docente e investigadora de la Universidad San<br />

Francisco de Quito (USFQ).

Durante la jornada se destacó que la sostenibilidad hídrica es hoy uno de los principales

desafíos sociales y ambientales en América Latina, donde las tensiones ya no giran en torno a

minerales o petróleo, sino al acceso, uso y conservación del agua limpia. Los panelistas coincidieron

en la importancia de traducir los datos técnicos en historias humanas que conecten con la

ciudadanía y contribuyan a generar conciencia sobre este recurso vital. Asimismo, se presentaron

casos empresariales de eficiencia hídrica, experiencias de conservación de páramos y fuentes

de agua en Quito, así como investigaciones sobre contaminantes emergentes, minería ilegal y

soluciones de biorremediación.

Entre los principales puntos tratados destacaron:

? La explicación de las tres dimensiones de la sostenibilidad hídrica: cantidad, calidad y

equidad, y cómo estas se ven impactadas en Ecuador por el retroceso de glaciares, la

deforestación y la minería ilegal.

? El llamado a transformar datos técnicos en relatos humanos, de modo que cifras sobre

pérdidas de caudal o contaminación se traduzcan en historias que conecten con la vida

cotidiana de las personas.

? Casos empresariales que demuestran el impacto positivo de la gestión eficiente del agua

en la industria ecuatoriana como la reducción del consumo, o los sistemas de

recirculación.

? Principales experiencias del en la conservación del páramo y fuentes de agua que

abastecen a Quito, junto con los procesos por la restauración de ecosistemas, acuerdos

comunitarios y medición hidrometeorológica.

? Las investigaciones sobre contaminantes emergentes en Galápagos, la presencia de

pesticidas en agua de consumo humano, y los impactos de la minería ilegal en

cuencas del Chocó Andino, que llaman a fortalecer la regulación y la innovación tecnológica

en tratamiento de aguas residuales.

La Universidad Europea, con el desarrollo de estos espacios de formación y reflexión, busca

fortalecer el rol del periodismo como actor clave en la sostenibilidad hídrica, aportando conocimientos y fuentes confiables para coberturas responsables. La Institución consolida con ello

su liderazgo en la creación de vínculos entre la academia, el sector privado y los medios de

comunicación en torno a los diversos desafíos globales.

