Una red de propaganda a favor de Delcy Rodríguez usó actores y contenidos de medios para mejorar su imagen

Una serie de canales en YouTube simula coberturas mediáticas, utiliza conductores contratados y recurre a contenido de portales reconocidos, difundiendo mensajes alineados con intereses políticos a través de publicidad

Una red de falsos noticieros en YouTubedifundió propaganda favorable a la presidenta encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, mediante más de 50 videos pagos que simulan coberturas periodísticas y acumulan más de 32 millones de visualizaciones. La operación, dirigida a audiencias venezolanas, utilizó sin autorización contenidos de Infobae, que quedó expuesto como víctima dentro de la campaña, en un intento por reforzar la apariencia de legitimidad de los videos.

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Según la investigación de Cazadores de Fake News, uno de los videos incorpora una nota de Infobae titulada “El Parlamento de Venezuela aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera”, publicada el 29 de enero. La pieza presenta ese contenido como respaldo informativo dentro de un supuesto noticiero, en línea con una estrategia más amplia que combina referencias reales con narrativas favorables al gobierno.

Publicidad encubierta con formato de noticia

La operación —identificada como “Hispan Online”— se estructura en al menos 14 canales de YouTube con estética de noticieros de distintos países. Los videos no están disponibles públicamente en los perfiles de esos canales: fueron configurados como “no listados” y circulan exclusivamente como anuncios pagos.

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Uno de los videos de la campaña utiliza sin autorización una nota de Infobae, en un formato que simula contenido periodístico para reforzar credibilidad.

De acuerdo con Cazadores de Fake News, el conjunto supera las 32 millones de visualizaciones y está diseñado para alcanzar de forma reiterada a usuarios venezolanos, independientemente del contenido que intenten ver en la plataforma.

“Los videos solo circulan gracias a la publicidad pagada, aunque estén diseñados para parecer contenido noticioso”, señala la investigación.

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Cazadores de Fake News calificó la campaña como una operación coordinada de influencia orientada a consolidar la imagen de Delcy Rodríguez como autoridad.

El alcance de la campaña también se refleja en testimonios de usuarios. “No hay forma en la que entre a YouTube y no me aparezcan esas noticias”, fue una de las primeras denuncias recibidas por la organización a través de su chatbot.

Actores reales, no avatares

A diferencia de campañas anteriores basadas en inteligencia artificial, los presentadores de estos videos no son generados digitalmente. La investigación identificó a 15 presentadores como actores, locutores y modelos radicados en Argentina, contratados para grabar los contenidos.

Los participantes utilizaron distintos acentos —mexicano, colombiano, chileno o español neutro— para sostener la apariencia de noticieros internacionales. La producción incluyó guiones, vestuario, iluminación y edición, en un esquema que, según el análisis, implica una logística más compleja que el uso de avatares.

Uno de los presentadores contactados confirmó haber sido convocado para un trabajo freelance de locución a través de un intermediario. “Ese es uno de mis acentos (…) ofrecí mi servicio como comunicador”, indicó, sin precisar el destino final del material.

El rol de la pauta y las empresas involucradas

El Centro de Transparencia de Anuncios de Google vincula los videos a un único anunciante: F. G. Medios SA, una empresa radicada en Argentina. La pauta publicitariaexplica el alcance masivo de los contenidos, que no dependen de audiencias orgánicas. Fuentes de FG Medios SA explicaron a Infobae que su rol fue “exclusivamente técnico en la gestión de pauta digital y procesos asociados, sin injerencia ni conocimiento del contenido”, y que cumplen con las políticas de las plataformas.

Por su parte, La Nación señaló, citando fuentes propias, que la empresa responsable de la producción sería QSocial, una firma dedicada a encuestas, análisis político y marketing, vinculada al ex gobernador kirchnerista de Chubut Martín Buzzi. De acuerdo con esa información, algunos de los actores identificados en los videos mantienen vínculos en redes sociales con cuentas asociadas a esa compañía.

En un perfil público sin verificación de Instagram, Buzzi se presenta como “Director de QSocialNow”, definida como una empresa de big data e inteligencia artificial aplicada al social listening. Sus publicaciones —la más reciente del 4 de diciembre de 2025— abordan contenidos vinculados a estrategias de marketing político y utilizan etiquetas como #Política, #Elecciones, #Campaña, #Candidato, #EstrategiaPolítica, #MarketingPolítico y #Datos.

Fuentes señalan a una productora del ex gobernador Kirchnerista Martín Buzzi de estar relacionada con la producción del material audiovisual a favor del régimen de Delcy Rodriguez en Venezuela

CopiadoMartín Buzzi, ex gobernador de Chubut, fue considerado durante su mandato como un dirigente kirchnerista y actualmente es identificado como un referente del peronismo tradicional de Comodoro Rivadavia

Por su parte, una cuenta asociada a la agencia en esa red social, identificada como “Q Social | El dato como factor de poder”, consigna como domicilio Cerrito 1294, Ciudad de Buenos Aires, y mantiene una línea de contenidos similar. Su última publicación, del 5 de marzo de 2026, también está centrada en análisis y comunicación política.

Sede declarada de la firma QSocial en Cerrito 1294, Ciudad de Buenos Aires, según la información consignada en su cuenta oficial de Instagram.

Consultado por La Nación, Buzzi negó cualquier involucramiento en la operación. Ante nuevas consultas, se limitó a agradecer el contacto y dio por finalizada la comunicación.

Una operación orientada a audiencias venezolanas

Cazadores de Fake News describe la campaña como una operación de influenciaorientada a consolidar la imagen de Rodríguez como autoridad, en un contexto político de reconfiguración. Los videos reproducen narrativas sobre reconocimiento internacional, crecimiento económico y reconciliación, y evitan referencias a otras figuras centrales del oficialismo.

Según la investigación, los contenidos amplifican la imagen de Delcy Rodríguez a través de una red de canales que simulan ser medios de comunicación y que son difundidos de forma reiterada entre audiencias en Venezuela para reforzar su imagen (REUTERS/ARCHIVO)

Las piezas incorporan capturas de artículos de medios reales —como Reuters, EFE o El País— para sostener sus mensajes. En ese esquema, la inclusión de contenidos de Infobae forma parte de una estrategia destinada a dotar de credibilidad a materiales que se presentan como informativos, pero que son distribuidos como publicidad segmentada.

La investigación concluye que se trata de una operación coordinada que combina identidad visual de medios, presentadores reales y pauta digital para amplificar contenidos políticos en plataformas masivas.