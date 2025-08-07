Share article
Preparación:

 

Esta dupla innovadora y exquisita tiene el poder de elevar cualquier postre, creando sabores inolvidables que deleitarán a todos

 

En el dinámico panorama de la gastronomía, donde la diferenciación es clave, Secretos de la Abuela vuelve a sorprender con una propuesta que fusiona lo clásico y lo innovador: la combinación de chocolate y naranja. Esta sinergia de sabores, que evoca tanto la tradición como la sofisticación, se consolida como una de las más exitosas y versátiles en la creación de postres memorables.

 

La marca ha elevado esta dupla clásica con Chocodelicia, producto untable de chocolate y naranja diseñado no solo para ser degustado directamente, sino para transformar la repostería casera en experiencias gourmet.

 

El contraste entre el amargor profundo del chocolate 100% venezolano y la acidez cítrica y refrescante de la confitura de naranja en pequeños trozos crea una sinfonía de sabor que estimula el paladar, y permite una experiencia sensorial completa, que incluye aroma, sabor y textura equilibrada. Es una combinación universalmente apreciada por chefs y amantes del chocolate.

 

Con dos deliciosas propuestas la marca demuestra la versatilidad y el potencial de Chocodelicia Secretos de la Abuela, con facilidad y un toque distintivo.

 

A)    Cupcakes rellenos

Ingredientes:

·Cupcakes de vainilla o chocolate.

·Chocodelicia Secretos de la Abuela.

·Opcional: Ralladura de naranja para decorar.

 

Preparación:

1.      Descorazonar los cupcakes fríos.

2.      Rellenar generosamente con Chocodelicia Secretos de la Abuela.

3.      Decorar al gusto.

 

B)    Mini marquesa

Ingredientes:

·Galletas tipo María trituradas.

·Mantequilla derretida.

·Chocodelicia de Secretos de la Abuela.

 

Preparación:

1.      Mezclar galletas trituradas y mantequilla derretida; presionar en moldes de tartaleta y refrigerar 15 minutos.

2.      Rellenar con Chocodelicia Secretos de la Abuela

3.      Refrigerar por 2 horas y decorar antes de servir.

 

Para obtener más información sobre la marca y su portafolio de productos, visite el sitio web: www.secretos-abuela.com, también su cuenta en Instagram @secretosabue y Facebook Secretos de la Abuela.

 

Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales

 

