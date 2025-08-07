Preparación:
Esta dupla innovadora y exquisita tiene el poder de elevar cualquier postre, creando sabores inolvidables que deleitarán a todos
En el dinámico panorama de la gastronomía, donde la diferenciación es clave, Secretos de la Abuela vuelve a sorprender con una propuesta que fusiona lo clásico y lo innovador: la combinación de chocolate y naranja. Esta sinergia de sabores, que evoca tanto la tradición como la sofisticación, se consolida como una de las más exitosas y versátiles en la creación de postres memorables.
La marca ha elevado esta dupla clásica con Chocodelicia, producto untable de chocolate y naranja diseñado no solo para ser degustado directamente, sino para transformar la repostería casera en experiencias gourmet.
El contraste entre el amargor profundo del chocolate 100% venezolano y la acidez cítrica y refrescante de la confitura de naranja en pequeños trozos crea una sinfonía de sabor que estimula el paladar, y permite una experiencia sensorial completa, que incluye aroma, sabor y textura equilibrada. Es una combinación universalmente apreciada por chefs y amantes del chocolate.
Con dos deliciosas propuestas la marca demuestra la versatilidad y el potencial de Chocodelicia Secretos de la Abuela, con facilidad y un toque distintivo.
A) Cupcakes rellenos
Ingredientes:
·Cupcakes de vainilla o chocolate.
·Chocodelicia Secretos de la Abuela.
·Opcional: Ralladura de naranja para decorar.
Preparación:
1. Descorazonar los cupcakes fríos.
2. Rellenar generosamente con Chocodelicia Secretos de la Abuela.
3. Decorar al gusto.
B) Mini marquesa
Ingredientes:
·Galletas tipo María trituradas.
·Mantequilla derretida.
·Chocodelicia de Secretos de la Abuela.
Preparación:
1. Mezclar galletas trituradas y mantequilla derretida; presionar en moldes de tartaleta y refrigerar 15 minutos.
2. Rellenar con Chocodelicia Secretos de la Abuela
3. Refrigerar por 2 horas y decorar antes de servir.
Para obtener más información sobre la marca y su portafolio de productos, visite el sitio web: www.secretos-abuela.com, también su cuenta en Instagram @secretosabue y Facebook Secretos de la Abuela.
