Preparación:

Esta dupla innovadora y exquisita tiene el poder de elevar cualquier postre, creando sabores inolvidables que deleitarán a todos

En el dinámico panorama de la gastronomía, donde la diferenciación es clave, Secretos de la Abuela vuelve a sorprender con una propuesta que fusiona lo clásico y lo innovador: la combinación de chocolate y naranja. Esta sinergia de sabores, que evoca tanto la tradición como la sofisticación, se consolida como una de las más exitosas y versátiles en la creación de postres memorables.

La marca ha elevado esta dupla clásica con Chocodelicia, producto untable de chocolate y naranja diseñado no solo para ser degustado directamente, sino para transformar la repostería casera en experiencias gourmet.

El contraste entre el amargor profundo del chocolate 100% venezolano y la acidez cítrica y refrescante de la confitura de naranja en pequeños trozos crea una sinfonía de sabor que estimula el paladar, y permite una experiencia sensorial completa, que incluye aroma, sabor y textura equilibrada. Es una combinación universalmente apreciada por chefs y amantes del chocolate.

Con dos deliciosas propuestas la marca demuestra la versatilidad y el potencial de Chocodelicia Secretos de la Abuela, con facilidad y un toque distintivo.

A) Cupcakes rellenos

Ingredientes:

·Cupcakes de vainilla o chocolate.

·Chocodelicia Secretos de la Abuela.

·Opcional: Ralladura de naranja para decorar.

Preparación:

1. Descorazonar los cupcakes fríos.

2. Rellenar generosamente con Chocodelicia Secretos de la Abuela.

3. Decorar al gusto.

B) Mini marquesa

Ingredientes:

·Galletas tipo María trituradas.

·Mantequilla derretida.

·Chocodelicia de Secretos de la Abuela.

Preparación:

1. Mezclar galletas trituradas y mantequilla derretida; presionar en moldes de tartaleta y refrigerar 15 minutos.

2. Rellenar con Chocodelicia Secretos de la Abuela

3. Refrigerar por 2 horas y decorar antes de servir.

Para obtener más información sobre la marca y su portafolio de productos, visite el sitio web: www.secretos-abuela.com, también su cuenta en Instagram @secretosabue y Facebook Secretos de la Abuela.

Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales

#SecretosDeLaAbuela #Chocodelicia #NaranjaChocolate #ReposteríaCasera #PostresGourmet #RecetasFáciles #InnovaciónEnCocina #SaborÚnico #DulceYOriginal #CocinaCreativa #ExperienciaGourmet #ChocolateYNaranja #Naranja #Chocolate