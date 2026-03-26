“Un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores”: Antonio de la Cruz sobre lo que estaría ocurriendo internamente en el régimen de Venezuela

Antonio De La Cruz, presidente de Inter American Trends y analista político, dijo en La Tarde de NTN24 que “un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores” debido a que están inconformes con lo que está ocurriendo en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Yo sí había escuchado que el grupo del 4F, como se conocen, vamos a llamarlo del chavismo, de la cadena, están incómodos con lo que está sucediendo en el país, muy incómodos, y sí han estado pensando en sacar a Delcy del Miraflores, pero me dijeron no, tienen fuerza”, expresó de la Cruz.

De acuerdo con el analista, quienes sí “podían” disponer de su poderío para sacar a Rodríguez eran el sector militar y “por eso es importante lo que está sucediendo” en cuanto a las fuerzas del régimen de Venezuela, expuso.

“En una situación en Venezuela hipotética, se da un golpe de Estado, complica mucho más la situación internacional, interna y todo. Pero ellos no tienen la fuerza hoy en el sector militar, no la tienen, porque demostraron el 3 de abril que la moral hoy la tienen por los suelos”, explicó de la Cruz.

“Entonces el recomponer y traer esos elementos a los cuarteles, precisamente es por ello, para volver a ser una institución militar y no que se le pongan proyectos de que quieren seguir teniendo el poder”, agregó.

En el régimen de Venezuela, precisa el analista, hay constantemente una serie de movimientos internos que no se pueden ver desde afuera, pero cree importante que exista una presión social para que la líder de la democracia en Venezuela “regrese al país”.

“En el caso de Diosdado, a mí lo que me dijeron en ese momento es que está jugando bajo cuerda”, señaló de la Cruz sobre el ministro de Interior del régimen, a quien le estarían “desfinanciando” su estructura, según sus fuentes.