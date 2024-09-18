La Universidad Católica Andrés Bello ratificó sus exigencias en función del restablecimiento del Estado de Derecho y la vigencia efectiva de la Constitución

Universidad Católica Andrés Bello. Foto: Archivo

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) reiteró su llamado a la liberación de los presos políticos en Venezuela y expresó su valoración positiva ante el anuncio y la discusión en la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

“Desde la Universidad Católica Andrés Bello consideramos que la Ley de Amnistía, por su propia naturaleza, así como los efectos que de ella se derivan, han de ser amplios y con el sentido de pluralidad que la realidad actual exige”, expresó el Consejo Universitario en un comunicado.

Y agregó: “También ha de sentar las bases para garantizar la no repetición y los mecanismos de reparación a las víctimas. Por lo tanto, resulta imperativo que se tomen en consideración las sugerencias y observaciones que han formulado distintas instituciones, organizaciones e individualidades, a los efectos de mejorar sustancialmente el texto del proyecto de Ley”.

Ante ello, la universidad ratificó sus exigencias en función del restablecimiento del Estado de Derecho y la vigencia efectiva de la Constitución.

Consideró además que han de ser derogadas las normas “que han dado origen a las situaciones particulares que la Ley de Amnistía pretende revertir y que, por tanto, son obstáculos para el establecimiento de un sistema de convivencia pacífica, en el que se respete la dignidad de la persona humana, sus derechos humanos y se garantice la diversidad y la pluralidad que le son propias a la democracia”.

Finalmente, hizo un llamado a “proseguir y dar celeridad” a la agenda de reformas que requiere el camino a la “reinstitucionalización y el reingreso formal de la República Bolivariana de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como promover la presencia plena en el país de las distintas instancias en materia de Derechos Humanos”.

A continuación, el comunicado íntegro: