Aunque muchos creen dominar la rutina del cepillado dental, especialistas advierten que incluso las personas más constantes pueden estar cometiendo errores que ponen en riesgo su salud bucal. El doctor Praveen Sharma, de la Escuela de Odontología de la Universidad de Birmingham, señala que la mitad de los adultos en Reino Unido desarrollará enfermedad periodontal en algún momento de su vida, y una de las primeras señales es el sangrado de las encías.

«Si tus encías están sangrando o están inflamadas, es señal de que debes cepillarte mejor», advierte el experto, quien junto a los doctores Xand y Chris van Tulleken del pódcast de la BBC What’s Up Docs, ofreció varias recomendaciones para mantener dientes y encías saludables.

Una de las más importantes es priorizar la calidad del cepillado sobre la cantidad. Según Sharma, es preferible cepillarse una sola vez al día de manera correcta que hacerlo dos veces con prisa. Recomienda acompañar la rutina con hilo dental o cepillos interdentales.

También aconseja cepillarse antes del desayuno y no después, ya que los ácidos presentes en alimentos y bebidas pueden ablandar el esmalte dental. En caso de hacerlo tras comer, se recomienda enjuagar primero con agua y esperar al menos 30 minutos.

Otro error común es enjuagarse la boca después de cepillarse. «Escupe, pero no te enjuagues», insiste Sharma, explicando que este hábito elimina el flúor que protege los dientes. Lo ideal es dejar una fina capa de pasta dental para mantener el efecto protector.

Por último, el especialista aclara que las pastas dentales más costosas no son necesariamente las mejores. Lo importante, asegura, es que contengan flúor, ya que este mineral fortalece el esmalte y previene la caries. “Con tal de que tu pasta dental tenga flúor, realmente no importa”, concluye.