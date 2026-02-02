El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este sábado que «gran parte» de los líderes de Irán han caído en el ataque lanzado junto a Israel a primera hora del día, en una operación que provocó la represalia de Teherán con ataques contra los países del golfo Pérsico.

En declaraciones a la cadena estadounidense ABC, el presidente estadounidense insistió en que «gran parte» de la cúpula de la República Islámica han caído en la ofensiva.

«No lo sabemos todo, aunque gran parte sí. Fue un ataque muy poderoso», valoró en una entrevista telefónica en la que no ha identificado en concreto a los líderes que habrían sido eliminados.

Según valoró, el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán está yendo «muy bien» y apuntó que la operación se prolongará en el tiempo. «Todo el tiempo que queramos, en realidad. Pero ya ha causado tanto daño», indicó sobre la duración de la operación bautizada como ‘Furia Épica’.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra «ubicaciones que suponían una amenaza inminente», con el sector militar y nuclear en el foco.

Washington declaró que el objetivo de la ofensiva es «desmantelar el aparato de seguridad del régimen», apuntando a un cambio de régimen y la caída de los ayatolás.

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Estados Unidos atacó por sorpresa este sábado a Irán con el apoyo de Israel. Teherán ha denuciado una «agresión militar criminal» que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y ha lanzado ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

