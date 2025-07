**6. Perspectivas futuras y el veredicto pendiente**

Por Hernán Porras Molina / EntornoInteligente.com/ La Corte Suprema de EE.?UU. emitió una histórica decisión el 27 de junio de 2025: limita el poder de los tribunales inferiores para dictar **injunciones universales**, lo que habilita la implementación parcial de la orden ejecutiva que busca terminar la ciudadanía por nacimiento en **28 estados** que no demandaron legalmente al gobierno de Trump. La cuestión constitucional sigue abierta y es probable que el caso vuelva al Supremo en otoño. ([Cronkite News][1], [TIME][2])

—

**1. El marco jurídico y la orden ejecutiva 14160**

El decreto **14160**, firmado el 20 de enero de 2025, busca redefinir quién es “sujeto a la jurisdicción” según la cláusula de ciudadanía de la Constitución (14.º enmienda): excluye a hijos de padres no residentes legales ni ciudadanos permanentes. Aunque fue impugnada por múltiples estados y organizaciones, la Corte Suprema no resolvió sobre su constitucionalidad, sino solo sobre el alcance de las bloqueos judiciales. ([Wikipedia][3])

—

**2. Injunciones universales vs. medidas a nivel estatal o individual**

Hasta ahora, tribunales en Washington, Maryland, Massachusetts y New Hampshire habían emitido **injunciones universales** que bloqueaban la orden en todo el país para proteger derechos de nacidos en EE.?UU. Estas fueron vistas como excedentes por el Supremo, que falló que solo se pueden emitir bloqueos limitados a los demandantes o –cuando existan acciones colectivas– mediante **class action suits**. ([SCOTUSblog][4])

—

**3. La implementación en 28 estados**

Debido a la decisión del Supremo, la orden podrá aplicarse en **28 estados** que no presentaron demandas, incluidos Texas y Carolina del Sur. En ellos, la ciudadanía por nacimiento podría eliminarse a partir del **27 de julio de 2025**, según el calendario establecido. ([The Texas Tribune][5])

—

**4. Respuesta judicial inmediata y defensa constitucional**

Organizaciones como la **ACLU**, junto a grupos de derechos de inmigrantes y padres expectantes, ya presentaron demandas colectivas que lograron nuevas medidas judiciales en estados como New Hampshire. Se espera que se presenten más demandas similares para detener la aplicación. ([aila.org][6])

—

**5. Riesgos de fragmentación legal y caos administrativo**

La división entre estados permisivos y estados con injunciones pone en riesgo la coherencia jurídica nacional. Algunas regiones podrían considerar que niños nacidos allí son apátridas, generando conflictos en educación, salud y representación legal. Expertos advierten sobre un posible sistema legal de dos niveles. ([The Washington Post][7], [The Times of India][8])

—

**6. Perspectivas futuras y el veredicto pendiente**

La Corte Suprema tiene pendiente decidir sobre la constitucionalidad central del decreto —si contradice la cláusula de ciudadanía. Se espera una resolución definitiva en octubre de 2025. Hasta entonces, el statu quo legal individual y por estado determinará el destino de miles de recién nacidos. ([SCOTUSblog][4], [The Daily Beast][9])

—

La resolución permite avanzar con la orden de Trump en hasta 28 estados, marcando un precedente peligroso en la interpretación constitucional y la separación de poderes. Aunque la ciudadanía por nacimiento sigue vigente en otros territorios, el nuevo escenario amenaza provocar disparidad legal y judicial. El debate sobre el alcance del poder ejecutivo y la seguridad jurídica se intensifica en un momento clave para la democracia estadounidense.

—

* [TIME](https://time.com/7298296/supreme-court-birthright-citizenship-injunctions/?utm_source=chatgpt.com)

* [Axios](https://www.axios.com/2025/07/24/trump-birthright-citizenship-order-unconstitutional-court?utm_source=chatgpt.com)

* [theweek.com](https://theweek.com/politics/citizenship-trump-order-blocked-again?utm_source=chatgpt.com)

[1]: https://cronkitenews.azpbs.org/2025/06/27/supreme-court-rules-birthright-citizenship-nationwide-injunctions/?utm_source=chatgpt.com "Supreme Court clears way for Trump to end birthright citizenship …"[2]: https://time.com/7298296/supreme-court-birthright-citizenship-injunctions/?utm_source=chatgpt.com "Supreme Court Limits Lower Courts' Power to Block Trump's Birthright Citizenship Order"[3]: https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_14160?utm_source=chatgpt.com "Executive Order 14160"[4]: https://www.scotusblog.com/2025/07/where-does-birthright-citizenship-order-currently-stand/?utm_source=chatgpt.com "Where does Trump's birthright citizenship order currently stand?"[5]: https://www.texastribune.org/2025/06/27/texas-parents-challenges-citizenship-donald-trump/?utm_source=chatgpt.com "Texas parents to face challenges if birthright citizenship ends"[6]: https://www.aila.org/think-immigration-the-fourteenth-amendment-survives-in-22-states-trump-v-casa-inc-call-to-action?utm_source=chatgpt.com "Think Immigration: The Fourteenth Amendment Survives in 22 States"[7]: https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/07/01/trump-birthright-citizenship-new-jersey/?utm_source=chatgpt.com "How the Supreme Court has opened the way for citizenship chaos"[8]: https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/birthright-citizenship-case-us-supreme-court-limits-nationwide-injunctions-what-it-means-for-immigrants/articleshow/122125157.cms?utm_source=chatgpt.com "Birthright citizenship case: US Supreme Court limits nationwide injunctions – what it means for immigrants"[9]: https://www.thedailybeast.com/coney-barrett-gives-trump-way-to-end-birthright-citizenship/?utm_source=chatgpt.com "Trump Seizes on Coney Barrett's Path to End Birthright Citizenship"