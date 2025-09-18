EntornoInteligente.com/ Entre el 16 y 18 de septiembre de 2025, Donald Trump realiza su segunda visita de Estado al Reino Unido como presidente de EE. UU. Fue recibido con ceremonia real, incluyendo un banquete en Windsor con el rey Carlos III, además de una agenda política con el primer ministro Keir Starmer centrada en inversiones, tecnología y geopolítica. Aunque el evento refleja una voluntad mutua de fortalecer la relación bilateral, ha generado también protestas significativas y críticas desde diversos sectores.

—

Según Reuters, durante la visita Estados Unidos firmó acuerdos de inversión récord por aproximadamente £150 mil millones, destinados a áreas como infraestructura, tecnologías limpias y salud. Este enorme paquete de inversiones fue presentado por el gobierno británico como un impulso clave para la economía, con la promesa de crear miles de empleos. ([turn0news21](https://www.reuters.com/world/uk/us-state-visit-yields-record-150-billion-pounds-investment-uk-says-2025-09-17/?utm_source=chatgpt.com))

De acuerdo con The Guardian, aunque Trump recibió un recibimiento real muy elaborado y formal en Windsor Castle, miles de personas protestaron en Londres bajo pancartas de “Trump Not Welcome”, acusando políticas conservadoras, vínculos polémicos con figuras controversiales y pidiendo responsabilidad por su postura internacional en conflictos como Gaza. La opinión pública británica aparece dividida. ([turn0news16](https://www.reuters.com/world/uk/anti-trump-protesters-march-through-london-president-basks-royal-welcome-2025-09-17/?utm_source=chatgpt.com), [turn0news18](https://www.theguardian.com/us-news/2025/sep/18/trump-lauds-special-relationship-between-uk-and-us-as-historic-second-state-visit-sees-thousands-protest))

Según AP News, Trump y Starmer firmaron un “Tech Prosperity Deal”, con compromisos bilaterales en inteligencia artificial, computación cuántica y energías limpias. Se busca combinar los intereses económicos tecnológicos de EE. UU. y Reino Unido, aunque quedan temas espinosos como aranceles, reconocimiento de Palestina, migración irregular y divergencias políticas que ambos líderes han abordado con moderación pública. ([turn0news20](https://apnews.com/article/91fb6a8ebd46a00358b2558f3cea9471), [turn0search2])

Según El País, en la rueda de prensa conjunta Trump comentó que “Putin le ha decepcionado”, admitiendo que esperaba una solución más rápida al conflicto en Ucrania. Starmer respondió exigiendo más presión sobre Rusia, pero evitando tensiones directas sobre otras políticas divergentes. También se destacó que Keir Starmer se adelantó políticamente borrando su embajador a causa de vinculaciones polémicas con Jeffrey Epstein, lo que ha añadido algo de sombra al evento diplomático. ([turn0search2](https://elpais.com/internacional/2025-09-18/trump-y-starmer-cierran-con-una-reunion-de-trabajo-la-visita-de-estado-del-presidente-al-reino-unido.html?utm_source=chatgpt.com))

—

La visita cumple una función doble: por un lado, reafirma protocolos diplomáticos tradicionales entre EE. UU. y Reino Unido, con simbolismo real —el banquete, la pompa, los discursos— que refuerza la famosa “relación especial”. Por otro lado, se presenta como plataforma práctica para concretar inversiones, cooperación tecnológica y trampas conjuntas en política internacional.

Sin embargo, no todo es ceremonia. Las protestas reflejan que existe una resistencia social significativa a la imagen pública de Trump, tanto por sus posturas en política exterior como por su estilo divisivo. El gobierno de Starmer busca sacar rédito político: proyecta estabilidad, apertura internacional, y beneficio económico, pero debe manejar tensiones internas para no alienar a sectores críticos.

—

Posibles escenarios futuros

| Escenario | Descripción |

| ————————————————– | ————————————————————————————————————————————————————————————————– |

| Incremento en cooperación tecnológica | Nuevos acuerdos bilaterales podrían materializarse en ciencia, AI, infraestructura digital, fortaleciendo a Reino Unido como hub tecnológico. |

| Polarización doméstica británica | Las protestas y el rechazo público pueden generar desgaste político para Starmer si se le percibe demasiado cercano o permisivo con Trump. |

| Implicaciones diplomáticas sobre política exterior | Las divergencias sobre temas como Palestina, Rusia, o migración podrían reservarse para negociaciones discretas, pero podrían generar tensiones posteriores. |

| Fortalecimiento económico con riesgos | Las inversiones millonarias prometen beneficios laborales e industriales, pero también hay críticas sobre dependencia, concesiones legales o ambientales que podrían generar retrocesos políticos. |

| Uso mediático de la visita como impulso político | Para ambos líderes la visita es oportunidad para reforzar mensajes nacionales: para Trump, recuperar prestigio global; para Starmer, demostrar liderazgo, eficacia diplomática y pragmatismo. |

