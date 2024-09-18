WASHINGTON, 12 de febrero (Reuters) – EE. UU. El presidente Donald Trump dijo el jueves que el multimillonario empresario de energía y donante republicano Harry Sargeant III no tiene autoridad para actuar en nombre de los Estados Unidos, y agregó que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela habían sido «extraordinarias».

«No tiene autoridad, de ninguna manera, forma o forma, para actuar en nombre de los Estados Unidos de América, ni tampoco a nadie más que no esté aprobado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país», dijo Trump en una publicación en Truth Social, aparentemente refiriéndose a una historia del Wall Street Journal publicada el miércoles.

Reuters informó en enero que Sargeant y su equipo estaban asesorando a la administración Trump sobre cómo Estados Unidos puede diseñar un retorno de algunas compañías petroleras estadounidenses a Venezuela, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, aunque Sargeant dijo que no es un asesor formal.

Trump dijo que Washington estaba «lidiando muy bien» con el presidente interino venezolano Delcy Rodríguez, alabando al Secretario de Estado Marco Rubio y a otros representantes de los Estados Unidos.

«¡Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos han sido, por decirlo suavemente, extraordinarias!» Trump dijo en su publicación. «Pero hablamos solo por nosotros mismos, y no queremos que haya ninguna confusión o tergiversación».

Sargeant, que tiene vínculos de larga data con la industria petrolera de Venezuela, es un compañero de golf de Trump y un donante republicano.

Los negocios de Sargeant en Venezuela, donde ha trabajado desde la década de 1980, compran y exportan asfalto, que se puede hacer a partir del tipo de petróleo crudo pesado producido en el país sudamericano. También ha invertido en la producción de varios de los campos petroleros del país.

Le ha dicho a Reuters que tiene una larga historia de tratar con altos funcionarios venezolanos, incluidos Rodríguez y el presidente estadounidense, Nicolás Maduro, expulsado. Fuentes han dicho que ha discutido con funcionarios estadounidenses la necesidad de invertir en la mejora de la infraestructura petrolera de Venezuela.

En febrero de 2025, ayudó a negociar una reunión entre el enviado especial de los Estados Unidos, Richard Grenell, y Maduro, en la que los dos discutieron la deportación de migrantes a Venezuela, la liberación de prisioneros estadounidenses y la posible extensión por parte de los Estados Unidos de una licencia para que Chevron opere en el país, dijo Sargeant a Reuters.