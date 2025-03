Donald Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en tiempos de guerra para deportar a cinco ciudadanos venezolanos de los Estados Unidos.

En una proclama presidencial emitida el sábado, la Casa Blanca dijo: «Tren de Aragua (TdA) es una organización terrorista extranjera designada con miles de miembros, muchos de los cuales se han infiltrado ilegalmente en los Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y llevando a cabo acciones hostiles contra los Estados Unidos».

La invocación de la ley de guerra se produce pocas horas después de que un juez federal bloqueara temporalmente a la administración de Trump de utilizar la Ley de 1798 para llevar a cabo sus deportaciones previstas de los venezolanos.

El sábado, el juez de distrito de los Estados Unidos, James Boasberg, del tribunal federal de distrito en Washington DC, acordó emitir una orden de restricción temporal que impide la deportación de los venezolanos durante 14 días.

«Dadas las circunstancias exigentes de las que [el tribunal] ha sido informado esta mañana, ha determinado que una orden inmediata está justificada para mantener el status quo hasta que se pueda establecer una audiencia», escribió Boasberg en su orden.

La decisión de Boasberg llega en respuesta a una demanda presentada el mismo día por la Unión Americana de Libertades Civiles y Democracy Forward. Las organizaciones acusan a la administración Trump de invocar ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros.

En la demanda, ACLU y Democracy Forward argumentan que el acto ha sido invocado solo tres veces en la historia de los Estados Unidos: la guerra de 1812, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial.

«No se puede usar aquí contra los ciudadanos de un país, Venezuela, con el que Estados Unidos no está en guerra, que no está invadiendo los Estados Unidos y que no ha lanzado una incursión depredadora en los Estados Unidos», declaró la demanda.

«La proclamación del gobierno permitiría a los agentes poner inmediatamente a los no ciudadanos en los aviones sin ninguna revisión de ningún aspecto de la determinación de que son enemigos alienígenas», agregó la demanda.

Se ha programado una audiencia remota para hoy a las 5 p. m. antes de Boasberg. Tanto la ACLU como Democracy Forward pedirán que la orden de restricción temporal se amplíe a todos los que estén en peligro de expulsión bajo la ley, dijeron las organizaciones de libertades civiles.

El presidente había ordenado previamente a su administración que designara a la banda Tren De Aragua de Venezuela como una organización terrorista extranjera.

Con Trump caracterizando a la pandilla como una fuerza extranjera que está invadiendo los Estados Unidos, las organizaciones de libertades civiles como la ACLU temen que Trump pueda invocar la ley de 1798 «ilegalmente durante tiempos de paz para acelerar las deportaciones masivas, eludiendo los límites de esta autoridad en tiempos de guerra y los procedimientos y protecciones en la ley de inmigración».

Se espera que la invocación se enfrente a desafíos legales casi de inmediato. La ley de 227 años de antigüedad está diseñada para ser utilizada principalmente en tiempos de guerra, y solo el Congreso tiene la autoridad para declarar una guerra. Pero el presidente tiene la discreción de invocar la ley para defenderse contra una «invasión o incursión depredadora en menacenada o en curso», según el Brennan Center for Justice, una autoridad no partidista en derecho y política.

«Esta ley no debería ser invocada porque la migración no es una invasión, y no estamos en tiempos de guerra», dijo Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de defensa federal de United We Dream, una organización de derechos de los inmigrantes. «Es extremadamente horrible que nosotros, como inmigrantes, estemos siendo etiquetados como terroristas, como invasores».

Los que están sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros podrían ser deportados sin una audiencia judicial o entrevista de asilo, y sus casos se regirían por la autoridad en tiempos de guerra en lugar de por la ley de inmigración.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite específicamente al presidente detener, reubicar o deportar a los inmigrantes en función de su país de ascendencia, y de manera crucialmente cubre no solo a los ciudadanos de naciones hostiles, sino también a los «nativos», que podrían incluir personas que pueden haber renunciado a su ciudadanía extranjera y buscado residencia legal en los Estados Unidos.

La ley centenaria también se utilizó para arrestar a más de 31.000 personas, en su mayoría de ascendencia japonesa, alemana e italiana, como «enemigos alienígenas» durante la Segunda Guerra Mundial, y desempeñó un papel en la remoción masiva y el encarcelamiento de japoneses estadounidenses durante la guerra.

Trump ha estado construyendo su caso para invocar el acto durante años al caracterizar la afluencia de migrantes en la frontera sur como una «invasión». También previsualizó su invocación en una orden ejecutiva el día de su inauguración, ordenando a los secretarios de estado que planificaran preparando instalaciones «necesarias para acelerar la expulsión» de aquellos sujetos a la ley.

«Al invocar la Ley de Enemigos Alienígenas de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice el poder total e inmenso de la aplicación de la ley federal y estatal para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales que traen crímenes devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y ciudades del centro», dijo en su discurso inaugural.

Aunque los políticos y grupos antiinmigrantes han abogado durante mucho tiempo por el uso de la ley en respuesta a los cruces fronterizos ilegales, Macedo do Nascimento dijo que una serie de órdenes ejecutivas y políticas del Congreso ya han ampliado las autoridades del gobierno federal para detener y deportar a los inmigrantes.

«Ya hay leyes que permiten la detención masiva. Ya hay leyes, como la Ley Laiken Riley, que ampliarían la red de arrastre de las personas que pueden ser detenidas», dijo Macedo do Nascimento. «Así que la idea de que él invoque la Ley de Enemigos Alienígenas parece un poco innecesaria. Para mí, realmente se trata de construir la narrativa para etiquetar a los inmigrantes como terroristas».