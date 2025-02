Trump firma nuevos aranceles en Canadá, México y China: esto es lo que hay que saber

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el sábado que impone un arancel del 25 % sobre las importaciones de México y Canadá y el 10 % sobre los productos chinos importados, según múltiples informes, lo que refleja sus promesas de campaña de implementar aranceles altos, en contra de las opiniones de muchos economistas que creen que el plan de Trump cargaría a los consumidores cotidianos.

Trump ha propuesto durante mucho tiempo aumentar los aranceles (los impuestos sobre los bienes importados que las empresas que los importan pagan al gobierno de los Estados Unidos) antes de las elecciones, y dijo en noviembre que impondrá una tasa arancelaria del 25 % a todas las importaciones de México y Canadá el primer día de su presidencia e impondrá una tasa arancelaria adicional del 10 % a todas las importaciones de China además de otros aranceles.Trump dijo a los periodistas después de su toma de posesión que planeaba imponer aranceles del 25 % sobre las importaciones de Canadá y México a partir del 1 de febrero y siguió con esos planes el sábado, pero impuso un arancel más bajo del 10 % sobre las importaciones de energía canadienses para «minimizar cualquier efecto perturbador» en los precios del gas en los Estados Unidos, dijo el asesor comercial Peter Navarro a los periodistas.Se produce después de que Trump firmarauna orden ejecutiva al comienzo de su segundo mandato, ordenando a agencias federales como el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio que comiencen a investigar formas de implementar una «política comercial de América Primero», incluso a través de aranceles, y entregar un informe antes del 1 de abril, y ha dicho públicamente en los últimos días que todavía está considerando aranceles más amplios en todos los ámbitos en todas las importaciones extranjeras.Trump propuso previamente aumentar los aranceles en un 10%, o en un 60% en los bienes importados de China, lo que es más que aproximadamente el 1% y el 11% durante la administración Biden, respectivamente, según datos de la firma de investigación Wolfe Research citados por el Wall Street Journal.Si bien el costo de los aranceles puede ser absorbido por alguna combinación de empresas estadounidenses que importan bienes, los clientes que los compran y las empresas extranjeras que los exportan, lo que podría bajar sus precios para compensar los aranceles, la Fundación Tributaria de derecha descubrió que los aranceles anteriores impuestos durante el primer mandato de Trump eran pagados por empresas y consumidores estadounidenses.Los economistas de Goldman Sachs liderados por Ronnie Walker proyectaron en abril que los precios de los bienes de consumo subirían un 0,1 % por cada aumento porcentual en la tasa arancelaria efectiva y aumentarían las tasas de inflación durante un año, señalando que además del aumento del precio de los bienes importados, también es probable que el precio de los bienes nacionales aumente, porque los fabricantes estadounidenses «oportuninalmente» aumentarían sus precios para aprovechar la menor competencia en el mercado.Los economistas también creen ampliamente que el plan arancelario de Trump perjudicaría a la economía estadounidense, con un análisis de mayo del grupo de expertos no partidista Peterson Institute for International Economics (PIIE) concluyendo que la propuesta de campaña de Trump «[infligir] un daño colateral significativo a la economía estadounidense», citando una serie de factores que incluyen la disminución del gasto de los consumidores, el aumento de las tasas de desempleo y un peor crecimiento económico

Trump ha sugerido que seguirá adelante con su promesa de campaña de aranceles universales sobre todos los bienes importados, aunque todavía no está claro cuándo y cómo podrían ser los aranceles más amplios. «Podemos, pero todavía no estamos listos para eso», dijo Trump justo después de su toma de posesión cuando se le preguntó si impondría aranceles universales, diciendo más tarde: «Tengo en mente lo que va a ser, pero aún no lo estableceré, pero será suficiente para proteger a nuestro país». Se espera que la propuesta arancelaria más amplia de Trump sea más alta que la tasa impositiva de importación del 2,5 % propuesta por el entrante secretario del Tesoro Scott Bessent, y Trump dijo el lunes que quiere que el impuesto sea «mucho mayor».GRAN NÚMERO1.700 dólares. Eso es lo que costarían las propuestas arancelarias de Trump a los hogares de clase media estadounidense en impuestos aumentados cada año, según lo proyectado por PIIE basado en una tasa arancelaria del 10%. El grupo de expertos también estimó que para aquellos en la mitad inferior de los tramos de ingresos de los Estados Unidos, las propuestas arancelarias de Trump reducirían los ingresos después de impuestos de los hogares en aproximadamente un 3,5 %. El Centro para el Progreso Americano, de tendencia izquierdista, ha estimado un costo anual de 3.900 dólares para los estadounidenses de clase media si Trump impone aranceles del 20% sobre la mayoría de los productos importados, que todavía está por debajo de la tasa que ha establecido para México y Canadá.nullCITA CRUCIAL»Ningún estudio de los aranceles de Trump ha encontrado ninguna evidencia de que los aranceles estadounidenses resulten en precios más bajos para los importadores estadounidenses», escribieron los economistas de PIIE en un análisis de mayo. «Por el contrario, estudio tras estudio ha demostrado que los aranceles estadounidenses impurados desde 2017 se han ‘pasado’ completamente a los compradores estadounidenses».CRITICO JEFE»El presidente Trump impuso con éxito aranceles a China en su primer mandato Y redujo los impuestos para los estadounidenses trabajadores aquí en casa, y lo hará de nuevo en su segundo mandato», dijo la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, a Forbes en un comunicado antes de las elecciones cuando se le preguntó sobre las críticas contra el plan arancelario de Trump, alegando que el «plan del expresidente resultará en millones de empleos y cientos de miles de millones de dólares que regresan a casa de China a Estados Unidos». El equipo de transición de Trump aún no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre las críticas al plan de Trump dirigido específicamente a Canadá, México y China.

Aunque solo se dirigen a productos de Canadá, México y China, los planes arancelarios iniciales de Trump seguirán afectando a una amplia gama de importaciones. Canadá es el mayor proveedor de petróleo crudo de los Estados Unidos, y el gobierno canadiense señaló el lunes que el país proporcionó el 60% del suministro de los Estados Unidos el año pasado. El país del norte también proporciona equipos de transporte, metales, productos químicos y alimentos procesados a los Estados Unidos, según datos reportados por la Administración de Comercio Internacional. México es el mayor socio comercial de EE. UU. en términos de importaciones, según la ITA, con Estados Unidos importando bienes, incluidos productos informáticos, otros productos electrónicos, equipos eléctricos, electrodomésticos, maquinaria y petróleo. El país también es el mayor proveedor de automóviles y piezas de automóviles a los Estados Unidos, informa CNN, citando al Departamento de Comercio. China es responsable de una amplia gama de importaciones estadounidenses, con la ITA citando productos informáticos y electrónicos, equipos eléctricos, electrodomésticos, maquinaria, productos metálicos fabricados (como pernos y tornillos, cubiertos, latas, piezas de automóviles y otros artículos metálicos) y otros productos manufacturados diversos como las mayores importaciones que van a los EE. UU.QUÉ VERQueda por ver si alguna de las subidas arancelarias de Trump se combinaría con recortes de impuestos que disminuirían el impacto en los consumidores estadounidenses, y Trump ha planteado previamente la idea de reemplazar los impuestos sobre la renta con aranceles, que los economistas han criticado por ser insuficientes para cubrir los fondos recaudados a través de los impuestos sobre la renta. Trump probablemente podría aumentar los aranceles unilateralmente sin el Congreso, señala el Wall Street Journal, argumentando que si bien el expresidente podría encontrar algunas dificultades para imponer una tasa arancelaria del 10% en todos los ámbitos, podría adoptar un enfoque más fragmentario que aliviaría las preocupaciones logísticas. Tampoco está claro cómo responderán otros países a cualquier aumento de aranceles de Trump y si podrían tomar represalias contra los Estados Unidos con sus propios aranceles, como lo hizo China después de que Trump le impusiera aranceles durante su primer mandato. El miembro del PIIE y ex miembro del personal de la administración Obama, Maury Obstfeld, dijo a CNN antes de las elecciones que el conflicto «podría tener un efecto desestabilizador en los mercados financieros», prediciendo que «China tomaría represalias masivas» y «es poco probable que otros socios comerciales lo aceptaran».

Mientras Harris atacó la propuesta de aranceles de Trump en la campaña, la administración Biden mantuvo en gran medida los aranceles de la era Trump y anunció algunos nuevos aranceles contra las importaciones chinas en mayo que afectan a bienes por valor de 18 mil millones de dólares, culpando a «las prácticas comerciales desleales de China». (Los aranceles generales propuestos por Trump sobre China afectarían a más de 400 mil millones de dólares en importaciones). Los continuos aranceles de la era Trump sobre las importaciones chinas aumentaron la tasa de inflación en aproximadamente un 0,3 %, según PIIE en un análisis de 2022.

FONDO CLAVE

Trump ha impulsado durante mucho tiempo los aranceles como piedra angular de su política comercial, los primeros aranceles de aumento en 2018 que desencadenaron una guerra comercial con China antes de que las dos partes llegaran a un acuerdo comercial en diciembre de 2019. La medida del expresidente resultó en un aumento de seis veces en los aranceles sobre los productos chinos en comparación con antes de 2018, señaló PIIE, alcanzando un máximo del 21% en enero de 2020, que todavía está muy por debajo de la propuesta de Trump para 2024. Los aranceles iniciales de Trump, sobre productos como lavadoras, paneles solares, acero y aluminio, también se aplicaron a otros países además de China, pero el impacto fue menor, con los aranceles de informes de PIIE en otros países que aumentaron en un promedio del 2,2 % al 3 % entre 2018 y 2022.