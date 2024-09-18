El mandatario destacó que este movimiento forma parte de su estrategia para reafirmar la independencia y el dominio energético de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el miércoles 11 de febrero que otros 50 millones de barriles de petróleo venezolano se encuentran en camino a una refinería en Houston, Texas, donde serán procesados.Write Your Life Story — Preserving The Legacy Of Your Loved Ones Will Show Them How Much You Care >

Durante una rueda de prensa en Washington, Trump dijo que su gobierno ha estrechado vínculos con un “nuevo grupo de personas con las que nos hemos vuelto muy cercanos, llamado Venezuela”, en alusión a las autoridades encargadas del país.

El mandatario destacó que este movimiento forma parte de su estrategia para reafirmar la independencia y el dominio energético de Estados Unidos.

.@POTUS: We are reaffirming our commitment to American energy independence and dominance.



We have a new group of people that we’ve become very close to called Venezuela. We have 50 million barrels of oil floating right now to Houston to be refined. pic.twitter.com/dNxAuVKSkI — Department of State (@StateDept) February 11, 2026

Visita del secretario de Energía de EE UU a Venezuela

Las declaraciones de Trump se produjeron en paralelo a la visita del secretario de Energía de EE UU, Chris Wright, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

Wright reafirmó el compromiso de la administración estadounidense de fortalecer la relación energética con Venezuela, calificándola como parte de una “agenda más amplia” para consolidar la cooperación bilateral.

Tras la reunión, Rodríguez anunció que se ha establecido una asociación productiva a largo plazo en materia energética entre Caracas y Washington, que busca impulsar proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica. No se detallaron los plazos de la asociación, aunque se definió como un motor para una relación bilateral más profunda.

En las últimas semanas, Washington ha flexibilizado restricciones energéticas, incluidos cambios normativos y licencias para que empresas estadounidenses operen en Venezuela, y Caracas ha aprobado reformas que permiten mayor inversión extranjera en su industria petrolera.

Segundo envío de petróleo venezolano a EE UU

El pasado 3 de febrero, Trump informó que 50 millones de barriles de petróleo venezolano iban rumbo a Houston, Texas, luego de los acuerdos alcanzados con el gobierno encargado de Venezuela.

“Recibimos 50 millones de barriles de petróleo venezolano, que ahora mismo se dirigen a Houston, y nos llevamos muy bien con ellos”, anunció Trump desde el Despacho Oval en una rueda de prensa.

El mandatario estadounidense volvió a referirse a la relación de su gobierno con la presidenta encargada de Venezuela y reiteró que han mantenido conversaciones cordiales y positivas.

“Nos llevamos muy bien con los líderes venezolanos, muy bien, y vamos a seguir trabajando con ellos”, agregó.