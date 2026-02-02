El presidente de Estados Unidos, ha especulado con la posibilidad de ejecutar una «adquisición amistosa» de Cuba, al estilo de lo que ha hecho en Venezuela, aunque esta vez con la presunta cooperación de las autoridades cubanas, con las que mantiene abierto, asegura, un canal de diálogo al respecto.

«El Gobierno cubano está conversando con nosotros. Tienen muchos problemas. Allí no hay dinero y no hay nada. Pero están hablando con nosotros e igual hacemos una adquisición amistosa», ha comentado Trump, usando un término financiero por el que los propios responsables de una empresa facilitan que otra compañía la compre.

«Llevo oyendo cosas de Cuba desde que era niño. Todos quieren que cambie y veo posible que ocurra», ha manifestado Trump en referencia a los esfuerzos que su país lleva décadas efectuando para forzar un cambio de gobierno, comenzando por los casi 70 años de bloqueo estadounidense sobre la isla a pesar del rechazo de la práctica totalidad de los Estados miembro de la ONU.

«Pero tienen muchos problemas. Y tenemos que gente que vive aquí con muchas ganas de volver, y muy contentas con la forma en la que se está desarrollando la situación», ha añadido ante los medios, sin hacer mención al incidente de esta semana, la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación registrada en Estados Unidos en un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas en aguas del país caribeño.

A principios de esta semana, el Gobierno de EEUU anunció planes para permitir los envíos de combustible de compañías energéticas estadounidenses a empresas privadas cubanas. Esta estrategia busca aumentar la dependencia de Cuba de Estados Unidos y, al mismo tiempo, impulsar el sector privado de la isla, socavando a su gobierno.

El Gobierno cubano se ha visto particularmente presionado tras la incursión estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Desde entonces, Trump ha instado al gobierno de Caracas que rompa su larga alianza con Cuba. ac

Europa Press