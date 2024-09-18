El presidente de Estados Unidos describió el lugar donde se encontraba el exlíder chavista como “una instalación militar muy grande protegida por miles de soldados y protegida por tecnología militar de Rusia y de China”. Aseguró que, durante el descenso, el helicóptero comandado por Eric Slover recibió múltiples ataques desde tierra

El oficial Eric Slover diseñó y lideró la redada en Caracas el 3 de enero | Foto: Jim Lo Scalzo / EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condecoró el martes al oficial Eric Slover con la Medalla de Honor del Congreso por su papel en el operativo militar que permitió la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero en Caracas.

Trump, durante su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes,detalló cómo se ejecutó la extracción de los exlíderes del chavismo y destacó el liderazgo de Slover, a quien atribuyó la planificación de la misión y el mando del primer helicóptero que ingresó en la instalación donde se encontraba Maduro.

Las hazañas de Eric Slover para capturar a Maduro

“Hubo muchos héroes en esa redada de enero para capturar a Maduro, pero las hazañas de un guerrero de esa noche van a vivir para siempre en la eternidad. “Estoy hablando del Oficial Técnico V Eric Slover, que planeó la misión y fue el líder de vuelo en la cabina del primer helicóptero”, manifestó el mandatario.

Trump describió el lugar como “una instalación militar muy grande protegida por miles de soldados y protegida por tecnología militar de Rusia y de China”, un comentario que causó risas entre los legisladores estadounidenses. “Creo que no les fue muy bien con eso”, añadió.

Aseguró que, durante el descenso, el helicóptero recibió múltiples ataques desde tierra. “Eric recibió fuego de ametralladora desde todos los ángulos y fue disparado en la cadera y en las piernas. Recibió cuatro disparos que destruyeron sus piernas”, relató.

A pesar de las heridas, el presidente sostuvo que el oficial mantuvo el control de la aeronave mientras se desarrollaba el operativo.

“Mientras se desangraba, Eric maniobró su helicóptero y había dos individuos con ametralladoras delante de él y enfrentó al enemigo, y sus artilleros eliminaron la amenaza para salvar a sus compañeros. Esto pudo haber sido algo catastrófico”, dijo.

Según explicó, solo después de aterrizar en el punto previsto para la misión, Slover cedió el mando a su copiloto. “Le dijo: ‘Estoy a punto de desmayarme, toma el mando, encárgate”, contó.

“Quizá habría tenido que abortar la misión, de no haber ocurrido así”, expresó.

En el discurso, el oficial apareció sostenido de una andadera y acompañado de su esposa Amy Slover.

El honor militar más alto de Estados Unidos

Trump pidió al general Jonathan Braga entregar a Slover “el honor militar más alto que ofrece nuestra nación: la Medalla de Honor del Congreso”.

Trump defendió la operación que, afirmó, permitió “derribar a uno de los más siniestros capos”.

Maduro permanece encarcelado en Nueva York a la espera de juicio federal por cargos de narcoterrorismo y conspiración.

El mandatario calificó el operativo como “una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial” y destacó el papel de las Fuerzas Espaciales, creadas durante su primer mandato.

También sostuvo que la captura de Maduro marca “un nuevo y brillante comienzo para el pueblo venezolano” y afirmó que su gobierno trabaja estrechamente con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para impulsar avances económicos.

Como parte del acto, Trump invitó al Capitolio al excandidato Enrique Márquez,detenido en enero de 2025 tras denunciar irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral en las presidenciales del 28 de julio de 2024. El bipartidismo estadounidense lo ovacionó.