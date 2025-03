El presidente Trump presumió de sus primeras semanas en el cargo y redobló la apuesta por su agenda. Al Green, legislador demócrata por Texas, gritó repetidamente «no tenéis un mandato» y fue escoltado a la salida.

05/03/2025 10:43

WASHINGTON — El presidente Donald Trump prometió no aumentar los aranceles a los principales socios comerciales de Estados Unidos en su primer discurso ante el Congreso el martes, pero parecía dispuesto a reducir las tensiones con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania apenas días después de un estallido en la Oficina Oval en el que amenazó con abandonar a un aliado clave que lucha contra una invasión.

Durante el discurso de 100 minutos, el discurso presidencial más largo ante el Congreso en la historia moderna, Trump leyó en voz alta un mensaje de gratitud que Zelenskyy había publicado en las redes sociales más temprano ese día. Trump dijo que apreciaba el mensaje y que había recibido «fuertes señales» de Rusia de que el país estaba ansioso por la paz.

«¿No sería hermoso?», dijo Trump.

Fue menos conciliador con Canadá, México y China después de imponer aranceles más temprano en el día que agitaron los mercados globales y provocaron reprimendas de los líderes de los países. El presidente no dijo nada en su discurso del martes por la noche que sugiera que aún se podría evitar una guerra comercial prolongada.

El representante Al Green, demócrata de Texas, gritó al Sr. Trump durante el discurso y fue escoltado fuera de la cámara. Foto Kenny Holston/The New York Times

“No importa qué aranceles nos impongan a nosotros o a otros países, nosotros les impondremos aranceles”, dijo. “No importa qué impuestos nos impongan a nosotros, nosotros les impondremos aranceles a ellos. Si imponen aranceles no monetarios para mantenernos fuera de su mercado, entonces nosotros impondremos barreras no monetarias para mantenerlos fuera de nuestro mercado”.

Tono

En conjunto, las declaraciones del presidente subrayaron la naturaleza caótica y violenta de las primeras semanas del segundo mandato de Trump.

Gran parte del largo discurso estuvo lleno de quejas sobre el trato que le dieron los demócratas y de exageraciones sobre sus logros.

Fue el broche de oro de una serie de seis semanas de acciones desde que Trump asumió el cargo, un período en el que ha despedido a empleados del gobierno, congelado la ayuda exterior, trastocado alianzas internacionales, indultado a alborotadores y emitido una avalancha de órdenes ejecutivas.

“Hace seis semanas, estuve bajo la cúpula de este Capitolio y proclamé el amanecer de la Edad de Oro de Estados Unidos”, dijo Trump, aparentemente desviándose repetidamente de sus comentarios preparados.

“Desde ese momento, no ha habido más que una acción rápida e implacable para marcar el comienzo de la era más grande y exitosa en la historia de nuestro país”.

Desde los primeros momentos de su discurso, Trump enfrentó abucheos de los demócratas cuando declaró que “Estados Unidos ha vuelto”.

Los demócratas apenas aplaudieron, mientras que los republicanos vitorearon con entusiasmo.

Cuando el representante Al Green, demócrata por Texas, gritó repetidamente “usted no tiene un mandato” y se negó a sentarse, expuso las profundas divisiones en el Congreso y el país.

“Sr. Green, tome asiento”, le ordenó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Cuando se negó, lo escoltaron hasta la salida.

“La gente sentada aquí no aplaudirá, no se pondrá de pie y, ciertamente, no vitoreará por estos logros astronómicos”, dijo Trump, con un tono de autocompasión por no haber obtenido la aceptación de los demócratas en la cámara.

“No lo harán, pase lo que pase”.

Reacción

En los últimos años, ha habido otros estallidos durante los discursos presidenciales, incluidos los de los representantes Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, durante el gobierno de Biden, y Joe Wilson, republicano por Carolina del Sur, durante el gobierno de Obama.

Ambos permanecieron en la cámara después de interrumpir al presidente.

Apenas unos días después de amenazar con abandonar a un aliado europeo en guerra y dar inicio a una guerra comercial, Trump no ofreció nuevas propuestas políticas, denigró repetidamente al ex presidente Joe Biden y se burló de los demócratas en la audiencia por su incapacidad para interponerse en el camino de su agenda.

El presidente no se detuvo en la política exterior, aunque volvió a amenazar con anexar el Canal de Panamá, diciendo que «mi administración recuperará el Canal de Panamá, y ya hemos comenzado a hacerlo».

Dijo que quería construir una «cúpula dorada» para proteger a Estados Unidos de los ataques con misiles y crear una nueva oficina de construcción naval, y trató de convencer a Groenlandia de que abandonara Dinamarca y se uniera a Estados Unidos.

También anunció que Estados Unidos había detenido a un terrorista que organizó el atentado con bomba en la Puerta de la Abadía durante la retirada de las tropas de Afganistán.

Trump dedicó gran parte de su tiempo a contar las historias de los estadounidenses a los que invitó a ver su discurso en la galería, incluidas las víctimas de inmigrantes violentos y un niño con cáncer que soñaba con convertirse en policía.

A lo largo de todo el discurso, pareció obsesionarse con sus rivales políticos. En un momento, hizo un gesto a los demócratas, diciendo que el sistema de justicia del país había sido tomado por “lunáticos de izquierda radical”.

En respuesta, los miembros progresistas del partido levantaron carteles que decían“Falso” y “Eso es mentira”.

Varios demócratas organizaron una pequeña protesta, poniéndose de pie y dándole la espalda a Trump con camisetas que decían “Resistir” en la espalda.

En lugar de arriesgarse a que el sargento de armas los sacara, el grupo se retiró silenciosamente del hemiciclo de la Cámara.

Otros demócratas decidieron abandonar el lugar del discurso, incluido el representante Maxwell Frost, demócrata por Florida, que llevaba una camiseta que decía “Aquí no viven reyes”.

“No podría, en conciencia, sentarme a escuchar este discurso y darle audiencia a alguien que actúa con un desprecio ilegal por el Congreso y el pueblo de esta nación”, dijo la representante Ayanna Pressley, demócrata por Massachusetts.

Trump acusó a los demócratas de ignorar la “revolución del sentido común” que él y su administración habían comenzado a poner en marcha.

Se dirigió a sus oponentes en la audiencia con desprecio, se regodeó de su victoria electoral, se burló de ellos por su capacidad para evadir los procesos judiciales y llamó a Biden el peor presidente de la historia estadounidense.

En un momento, el presidente comparó el trato que recibió en Internet con las víctimas de la pornografía vengativa, diciendo que “nadie recibe un peor trato que yo online”.

Economía

Trump afirmó falsamente que había heredado una “catástrofe económica” de Biden.

De hecho, Estados Unidos tenía la economía más fuerte del mundo cuando Trump asumió el poder, pero ha estado mostrando signos de tensión en las últimas semanas en medio de recortes de fondos federales y aranceles.

El presidente se centró en lo que afirmó que era un fraude en la burocracia federal descubierto por Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Durante varios minutos, Trump enumeró los programas de ayuda exterior y diversidad que su gobierno había eliminado, burlándose de ellos como innecesarios.

“Ocho millones para promover la comunidad LGBTQI+ en la nación africana de Lesoto, de la que nadie ha oído hablar nunca”, dijo el presidente.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han aconsejado a sus miembros que dejen de celebrar reuniones presenciales en medio de un torrente de protestas a gran escala contra algunos de los recortes presupuestarios que Musk está supervisando.

Aun así, varios legisladores republicanos se pusieron de pie y aplaudieron cuando el presidente se refirió a Musk, que estaba sentado en la galería.

Como lo había hecho en discursos anteriores, Trump repitió afirmaciones falsas y exageradas a lo largo del discurso, lo que provocó reacciones de los demócratas en la cámara.

“Eso no es verdad”, dijo en voz baja la representante Nancy Pelosi, demócrata por California, expresidenta de la Cámara de Representantes, y sacudió la cabeza mientras Trump enumeraba afirmaciones desacreditadas sobre las edades imposibles de las personas que cobran la Seguridad Social. Los republicanos, en cambio, se partieron de risa y uno gritó “Joe Biden” cuando Trump afirmó que alguien que cobraba la Seguridad Social tenía más de 300 años.

El discurso de Trump ante una sesión conjunta del Congreso puede haber parecido un discurso sobre el Estado de la Unión y sonado como tal, pero el suyo no lo fue, al menos no técnicamente.

A partir de Ronald Reagan en 1981, todos los presidentes han pronunciado discursos ante el Congreso poco después de su toma de posesión, y luego de nuevo cada año.

Solo los discursos posteriores a su primer año en el cargo se consideran discursos sobre el Estado de la Unión.

Una tradición iniciada por George Washington, el discurso anual fue interrumpido por el tercer presidente Thomas Jefferson, quien optó por un informe escrito. El discurso fue retomado por Woodrow Wilson en 1913.

Antes de que comenzara el discurso, el senador John Thune, republicano por Dakota del Sur y líder de la mayoría, dijo que esperaba que algunas de las medidas más extremas de Trump fueran sólo temporales.

“Es una pausa, no una parada. Creo que es parte de una negociación”, dijo Thune sobre la congelación de la ayuda a Ucrania. Sobre los nuevos aranceles, Thune dijo:

“Creo que estos aranceles son, con suerte, temporales”.

Los republicanos de la Cámara de Representantes estaban decididamente más entusiasmados.

Johnson dijo antes del discurso: “Me gustaría enmarcarlo en oro dorado”.