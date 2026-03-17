Trump bromea con convertir a Venezuela en el “estado 51” tras su pase a la final del Clásico Mundial

La selección nacional marzcó un un hito en su rica historia al clasificarse por primera vez a la final del Clásico Mundial

Tras la victoria de Venezuela frente a Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbolla noche de este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió, en tono de broma, que el país suramericano podría convertirse en el “estado 51”.

“¡Vaya! Venezuela derrotó esta noche a Italia por 4-2 en el WBC (béisbol). Están jugando realmente muy bien. Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?”, dijo Trump en su red social Truth Social.

La selección nacional derrotó a Italia con un marcador de 4-2 y marzcó un un hito en su rica historia al clasificarse por primera vez a la final del Clásico Mundial. Ahora, se medirá este martes ante Estados Unidos, un partido que se jugará en el LoanDepot Park de Miami.

Relación Venezuela-EE UU

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela “restablecer relaciones diplomáticas y consulares”, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro, en una operación ordenada por Trump.

Posteriormente, el día 10, el Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado.

El líder republicano ha insitido en destacar que la presidenta encargada venezolana “está haciendo un excelente trabajo” y colaborando “muy bien” con su país.

Ha indicado además que Estados Unidos está “consiguiendo una histórica transformación en Venezuela”.