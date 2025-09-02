«Literalmente destruimos un barco que transportaba mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello; sucedió hace unos momentos», dijo el mandatario

durante un evento con militares en la Casa Blanca, Trump, que ha amenazado con desplegar a la Guardia Nacional y tomar el control de la policía de la ciudad, volvió a hablar del tema de la inseguridad en Washington | Foto EFE/Samuel Corum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que fuerzas de su país destruyeron un barco cargado de drogas que al parecer procedía de Venezuela.

«Literalmente destruimos un barco que transportaba mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos», dijo Trump desde el Despacho Oval.

Indicó que han detectado grandes cargamentos de narcóticos que, afirmó, «provienen de Venezuela».

«Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)», agregó Trump.

El mandatario elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, quien fue la fuente que le informó sobre el ataque al barco.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmó la operación a través de su cuenta en X.

«Como @potus acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el Ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada», dijo Rubio.

El gobierno de Trump, que acusa a Nicolás Maduro de encabezar el Cartel de los Soles, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó de operación antidrogas