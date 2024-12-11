La advertencia se suma al ultimátum que Trump transmitió directamente a Maduro durante una llamada telefónica el pasado fin de semana. En la conversación, en la que participó el secretario de Estado Marco Rubio, el presidente estadounidense exigió la salida inmediata del dictador y de los principales jerarcas del régimen, incluidos Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Donald Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”

29 de noviembre de 2025.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el espacio aéreo de Venezuela “debe considerarse cerrado en su totalidad”, en un mensaje dirigido a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas. La advertencia, publicada en su cuenta de Truth Social, ocurre en un contexto de máxima presión militar y diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Pedimos a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, escribió el mandatario. La declaración se produce mientras Estados Unidos despliega en el Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por más de una decena de buques, aviones de combate y alrededor de 12.000 efectivos militares, en su mayor operación regional en dos décadas.

La advertencia se suma al ultimátum que Trump transmitió directamente a Maduro durante una llamada telefónica el pasado fin de semana. En la conversación, en la que participó el secretario de Estado Marco Rubio, el presidente estadounidense exigió la salida inmediata del dictador y de los principales jerarcas del régimen, incluidos Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Fuentes oficiales confirmaron que la administración republicana descartó cualquier vía negociada que permita a Maduro ganar tiempo o preservar estructuras de poder internas. Washington dejó atrás propuestas basadas en concesiones petroleras o transiciones controladas: la exigencia actual es una sola, la salida total del chavismo de Miraflores.

Horas después de la llamada entre Trump y Maduro, el Departamento de Estado designó oficialmente al Cartel de los Soles —red criminal que Washington atribuye a Maduro y a altos mandos militares— como Organización Terrorista Extranjera (FTO). La medida habilita sanciones adicionales, congelación de activos, persecución penal global y operaciones dirigidas contra infraestructura asociada al cartel.

El Pentágono mantiene un cerco militar frente a Venezuela y ha ejecutado, desde septiembre, más de 21 ataques letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, con más de 80 bajas confirmadas. La operación busca cortar las rutas marítimas empleadas para trasladar cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la designación terrorista del Cartel de los Soles abre “una gama completa de alternativas legales y operativas”, y reiteró que ninguna opción está descartada. Analistas consultados por agencias internacionales coinciden en que el nuevo estatus facilita futuros ataques selectivos sobre bienes vinculados a la red criminal.

La reacción internacional no se hizo esperar. El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, denunció una “persistente interferencia electromagnética” sobre Venezuela, atribuida al despliegue estadounidense, y acusó a Washington de ejecutar “una escalada militar y una guerra psicológica”.

Mientras tanto, la comunidad aeronáutica global analiza el impacto de la advertencia estadounidense. Al menos seis aerolíneas suspendieron vuelos hacia Venezuela durante la última semana, y la IATA pidió al régimen chavista revisar las medidas adoptadas contra las compañías que acataron la alerta de seguridad.

El escenario aéreo, político y militar en Venezuela se tensiona cada día más, mientras la administración Trump insiste en que —si Maduro no abandona Caracas en el corto plazo— las acciones militares estadounidenses “se multiplicarán”.