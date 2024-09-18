Las declaraciones llegan en medio de un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde las fuerzas del Comando Sur (SOUTHCOM) han intensificado operaciones contra el narcotráfico. Según informes recientes, estas acciones han resultado en al menos 15 ataques contra embarcaciones, que habrían dejado más de 65 muertos en las últimas semanas.

EntornoInteligente.com/ — https://entornointeligente.com

Donald Trump afirmó que el dictador venezolano Nicolás Maduro tiene los días contados

Washington, 3 de noviembre de 2025. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista emitida por CBS News que los días del dictador venezolano Nicolás Maduro “están contados”, aunque descartó la posibilidad de una guerra inminente contra Venezuela.

El mandatario estadounidense respondió de manera directa cuando fue consultado sobre si consideraba que el líder chavista se mantenía firme en el poder:

“Diría que sí. Creo que sí”, afirmó Trump, en referencia a que el final del régimen de Maduro estaría cerca.

Trump descarta una guerra pero mantiene la presión

En el mismo diálogo, el presidente restó importancia a los temores de un conflicto armado, señalando que no considera probable una intervención militar directa.

“Lo dudo. No lo creo”, declaró al ser preguntado sobre si Estados Unidos planea entrar en guerra con Venezuela.

Las declaraciones llegan en medio de un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde las fuerzas del Comando Sur (SOUTHCOM) han intensificado operaciones contra el narcotráfico. Según informes recientes, estas acciones han resultado en al menos 15 ataques contra embarcaciones, que habrían dejado más de 65 muertos en las últimas semanas.

Escalada militar y tensiones regionales

El Pentágono confirmó el fin de semana que el Cuerpo de Marines de Estados Unidos realizó maniobras de desembarco e infiltración en territorio puertorriqueño, como parte de los entrenamientos operativos de la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines.

El Comando Sur explicó en un comunicado publicado en la red social X (antes Twitter) que estas maniobras buscan “fortalecer las capacidades de respuesta ante el tráfico ilícito de drogas y proteger la seguridad nacional estadounidense”.

Las imágenes difundidas por el Departamento de Defensa muestran aerodeslizadores LCAC, helicópteros UH-1Y y escuadras de ataque Apache, junto con vehículos tácticos Polaris MRZR, ejecutando ejercicios coordinados que simulan operaciones anfibias y de infiltración.

“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur y las prioridades del Presidente Trump para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”, señala el comunicado.

Maduro acusa a Washington de buscar un cambio de régimen

El régimen de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y corrupción, ha denunciado que las recientes acciones del Pentágono constituyen una “provocación militar”. Caracas sostiene que Washington utiliza la lucha antidrogas como pretexto para “imponer un cambio de régimen” y controlar los recursos petroleros del país.

Pese a las tensiones, Trump insistió en que su política hacia Venezuela está centrada en el aislamiento diplomático y económico del régimen chavista, al tiempo que destacó los esfuerzos por fortalecer las sanciones internacionales y respaldar a los sectores democráticos venezolanos.