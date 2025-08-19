Según el especialista, las rutinas modernas —llenas de estrés, alimentos con calorías vacías y poca actividad física— pueden desajustar poco a poco el metabolismo. “El estrés crónico eleva los niveles de cortisol y favorece el almacenamiento de grasa. Los alimentos que suelen tener muchos azúcares añadidos, pocas fibras y escasos nutrientes— afectan el control del apetito, la salud intestinal y la sensibilidad a la insulina. Además, pasar muchas horas sentado, ya sea en la oficina o en el tráfico, reduce la actividad muscular, lo que enlentece el metabolismo y genera desequilibrios energéticos en el cuerpo”, explica.

Pequeños cambios en la rutina diaria pueden contribuir con la restauración del equilibrio del cuerpo y a generar más energía, vitalidad y bienestar.

Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra “metabolismo”, suele pensar automáticamente en quemar calorías o bajar de peso. Sin embargo, el metabolismo es mucho más que eso; es el conjunto de reacciones y procesos que ocurren en el cuerpo que permiten transformar los alimentos en energía y materiales para mantener las funciones vitales. “Como médico que orienta a personas de todo el mundo en la creación de estilos de vida más saludables, siempre destaco la importancia de realizar cambios simples y constantes que contribuyan al bienestar a largo plazo”, señala el doctor Luigi Gratton, vicepresidente del departamento de Salud y Bienestar de Herbalife.

Según el especialista, las rutinas modernas —llenas de estrés, alimentos con calorías vacías y poca actividad física— pueden desajustar poco a poco el metabolismo. “El estrés crónico eleva los niveles de cortisol y favorece el almacenamiento de grasa. Los alimentos que suelen tener muchos azúcares añadidos, pocas fibras y escasos nutrientes— afectan el control del apetito, la salud intestinal y la sensibilidad a la insulina. Además, pasar muchas horas sentado, ya sea en la oficina o en el tráfico, reduce la actividad muscular, lo que enlentece el metabolismo y genera desequilibrios energéticos en el cuerpo”, explica.

La buena noticia es que los cambios en los hábitos diarios, incluso los más pequeños, pueden generar un gran impacto — comenzando por la alimentación, el movimiento y el descanso. De acuerdo con Gratton, al nutrir el cuerpo con alimentos ricos en nutrientes, mantenerse en movimiento con regularidad y priorizar un sueño reparador, es posible restaurar la flexibilidad metabólica natural del organismo y promover el bienestar a largo plazo. La ciencia demuestra que incluso esfuerzos modestos en el día a día pueden influir profundamente en la salud metabólica — generando más bienestar hoy y protegiendo la salud para el futuro.

A continuación, tres cambios fundamentales que, según el doctor, pueden contribuir a mejorar el funcionamiento del metabolismo:

1. Un plato equilibrado

La alimentación influye directamente en procesos clave del metabolismo, como el control de la glucosa, la metabolización de grasas, la salud intestinal, la regulación hormonal y los niveles de inflamación.

El consumo de proteínas magras colabora en el mantenimiento y desarrollo de la masa muscular, lo cual ayuda a aumentar la tasa metabólica en reposo. Alimentos ricos en fibras y nutrientes favorecen la saciedad, la salud intestinal y el equilibrio del azúcar en sangre. Algunas sustancias botánicas también pueden aportar beneficios al metabolismo, como los polifenoles presentes en frutas cítricas (naranja, limón, pomelo) y la capsaicina, que se encuentra en los pimientos picantes y morrones.

Comer de forma equilibrada no significa hacerlo todo perfecto ni restringirse en exceso. Se trata de hacer elecciones consistentes de alimentos nutritivos que sostengan los sistemas que impulsan el metabolismo.

2. Más movimiento en la rutina diaria

La actividad física ayuda a regular el uso de la glucosa y la energía, mejora la sensibilidad a la insulina y contribuye al mantenimiento de la masa muscular — un elemento esencial para que el metabolismo funcione bien. Contar con una rutina diaria de ejercicios, incluso caminatas enérgicas, puede aportar beneficios duraderos. Cuanto más nos movemos hoy, más protegida estará nuestra capacidad de seguir activos en el futuro. Cada paso suma a favor del metabolismo.

3. Descanso y recuperación de calidad

El sueño y la recuperación suelen pasarse por alto, pero son fundamentales para regular los procesos metabólicos del cuerpo. Durante el sueño, el organismo se encarga de restaurar funciones metabólicas importantes que influyen en el peso, la energía y el apetito. Dormir bien mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda a regular las hormonas del hambre — como la leptina (que señala saciedad) y la grelina (que estimula el apetito) — y reduce el cortisol, la hormona del estrés que puede alterar el metabolismo.

Hábitos simples como reducir el uso de pantallas antes de dormir, mantener horarios regulares de sueño, dormir entre 7 y 9 horas seguidas y adoptar rutinas nocturnas relajantes pueden mejorar la calidad del descanso y fortalecer la resiliencia metabólica.

Acerca de Herbalife Ltd.

Herbalife (NYSE: HLF) es una compañía, comunidad y plataforma líder en salud y bienestar que ha estado cambiando la vida de las personas, con excelentes productos de nutrición y una oportunidad de negocio atractiva para sus Distribuidores Independientes desde 1980. La Compañía ofrece productos de alta calidad con respaldo científico a consumidores en más de 90 mercados, a través de sus Distribuidores Independientes que son emprendedores que ofrecen acompañamiento personalizado y una comunidad de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más activo y saludable, para vivir su mejor vida.

Los productos de la compañía se encuentran disponibles a través de la red de Distribuidores Independientes. Para más información, o si estás interesado en adquirir los productos, así como en conocer más sobre la oportunidad de negocio independiente que ofrece Herbalife, visita: https://www.herbalife.com.ec/