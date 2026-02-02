Up next
Miles de turistas permanecen atrapados en Israel este 28Feb, en medio de la escalada militar tras el ataque contra Irán y las posteriores represalias con misiles, mientras crece la preocupación internacional por una posible ofensiva de mayor alcance.

Aunque embajadas de países europeos y de China instaron a sus ciudadanos a abandonar el territorio israelí lo antes posible, las advertencias resultaron tardías para muchos viajeros que no lograron salir antes del cierre de operaciones y el incremento de los ataques.

Durante la mañana se activaron alarmas antiaéreas en Jerusalén y en ciudades del norte de Israel, donde se escucharon explosiones producto de las intercepciones de misiles iraníes, lanzados en distintas andanadas como respuesta a la ofensiva inicial.

Irán aseguró además haber atacado con un misil la base naval estadounidense en Baréin, ampliando así el radio del conflicto y elevando la tensión en la región.

