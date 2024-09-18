Up next
#Ecuador | Una nueva tragedia carcelaria golpea a Ecuador. Un violento motín en el Centro de Privación de Libertad de Machala dejó un saldo oficial de 32 personas fallecidas, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). Los enfrentamientos se desarrollaron durante el domingo en varios pabellones, siendo la asfixia la causa principal de la muerte de los internos.

El incidente se desarrolló en dos momentos clave. El primer ataque, reportado en la madrugada (cerca de las 02:45), dejó cinco reos muertos y 33 heridos tras la primera intervención policial y militar. Sin embargo, el segundo ataque, registrado en la tarde (alrededor de las 17:00), fue el más letal, cuando los internos quemaron colchones para generar humo y colgaron a varios reclusos con cuerdas, provocando 27 muertes por asfixia y suspensión.

Entre las víctimas fatales de este segundo episodio se encuentran dos ciudadanos venezolanos, identificados como Edison C. y Denis O., además de un ciudadano colombiano. La jornada también dejó un saldo de 41 reclusos heridos y dos policías con lesiones. Durante la operación, la Policía Nacional incautó tres armas de fuego y cuatro artefactos explosivos.

Mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas y los responsables del motín, decenas de familiares se concentraron angustiados en los exteriores del penal, exigiendo información sobre sus allegados ante la falta de comunicación oficial. La crisis penitenciaria en Ecuador vuelve a poner en evidencia la situación de seguridad en las cárceles.

 

