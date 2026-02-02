El secretario general del Sindicato de Trabajadores Eléctricos del estado Lara, Oswaldo Méndez, denunció la grave desprotección que enfrentan los trabajadores activos y jubilados del sector, quienes carecen de un seguro médico que garantice su atención ante emergencias.

Méndez calificó la situación como alarmante, citando casos críticos que evidencian la precariedad del sistema. Recientemente, un trabajador fue víctima de un arrollamiento y, al no contar con cobertura en clínicas privadas, tuvo que ser trasladado al Hospital Central; los gastos médicos fueron cubiertos gracias a la solidaridad y colectas realizadas por sus propios compañeros.

De igual forma, recordó un accidente laboral en el que tres trabajadores resultaron quemados y recibieron atención médica con grandes dificultades y sin el respaldo de una póliza de seguro.

El dirigente sindical señaló que la realidad salarial de los trabajadores eléctricos es equiparable a la de otros sectores de la administración pública. El pasado jueves 26 de febrero, mientras acompañaba una jornada de reclamos de los docentes, Méndez destacó que el desamparo se extiende a la carencia de implementos necesarios para ejecutar las labores técnicas.

Ante la falta de respuesta institucional, los trabajadores han tenido que recurrir a la solidaridad gremial —a través de rifas, sopazos y aportes voluntarios de sus propios bonos— para costear medicamentos y tratamientos de emergencia.

Fondo Administrativo de Salud

Méndez enfatizó que, aunque existe el Fondo Autoadministrado de Salud del Ministerio de Energía Eléctrica (Fasmee), este mecanismo no cumple con su función, pues exige procesos burocráticos para solicitar ayudas, cuando la convención colectiva estipula la obligatoriedad de una póliza de seguro.

Por otra parte, el dirigente denunció que persiste el asedio laboral contra la fuerza trabajadora, violando la Ley de Carrera Administrativa, la convención colectiva y diversos tratados internacionales.

Finalmente, exigió que la directiva de Corpoelec sea asumida por personal civil y profesionales capacitados, capaces de gerenciar eficientemente una institución que presta un servicio fundamental para el país. AC