Tony Waissmann lanza 52. A dream company

No todos los días nace una agencia, y mucho menos una que tenga el ADN de uno de los creativos más premiados y admirados de la región. Tony Waissmann, un verdadero referente de la industria y líder de Miami del Círculo Creativo de Estados Unidos, presenta su propia compañía: 52. Y, fiel a su estilo, no viene a repetir lo que ya existe, sino a romper con lo que no funciona y a devolverle frescura, pasión y alegría al trabajo de la generación de ideas.

Waissmann es de esos creativos que no solo cosecha premios —Cannes Lions, Clio, Effie, D&AD, LIA, NYF, El Ojo de Iberoamérica, FIAP, entre otros—, sino que además inspira con su forma de ver la profesión y se identifica como un “hacedor”. En los últimos años fue elegido tres veces como uno de los 10 mejores directores creativos de Latinoamérica, nombrado Mejor Creativo de Argentina en 2022 y reconocido en 2020 como uno de los 100 creativos más influyentes del mundo por Creativepool. Pero más allá de los títulos, lo que lo hace único es su convicción de que la creatividad puede cambiarlo todo, siempre que se combine con agilidad, colaboración y un toque de irreverencia.

El nombre y el logo de la agencia no es casualidad: 52 nace de los valores del deporte, la velocidad, el dinamismo,, el trabajo en equipo y, sobre todo ir siempre hacia adelante. Conceptos que Tony quiere llevar a cada proyecto, eliminando burocracias innecesarias y recuperando la simpleza de lo esencial: ideas que realmente resuelvan problemas y generen impacto, en las marcas, en la agencia, en los clientes y en la gente en general.

“Soñamos toda la vida con hacer un lugar así. Un espacio con honestidad brutal donde seamos felices trabajando, donde cada persona se sienta parte, y donde los clientes encuentren un socio real que entienda esos problemas que no los dejan dormir y podamos ayudarlos a resolverlos con creatividad y agilidad. Donde estemos sentados con los clientes en la misma mesa y del mismo lado. Un lugar donde las relaciones funcionen, porque no hay mejor relación en la que ambas partes eligen estar ahí. Parece difícil de lograr, pero creemos que es más fácil de lo que parece cuando el foco está en la pasión de lo que hacemos, la colaboración y en los resultados que realmente mueven la aguja. Por último y muy importante, sabemos y aprendimos perfectamente qué cosas no funcionan de una agencia y vamos a estar muy lejos de eso.” dice Waissmann.

En 52 todo se resume en una filosofía clara: fewer words, more work. Menos palabras y más trabajo; menos slides y más ideas. Una agencia nueva, sí, pero liderada por alguien que durante 28 años trabajando para Latinoamérica y USA ya probó que sabe soñar en grande… y hacerlo realidad.

Con espíritu global y sedes en Miami y Buenos Aires, 52 nace como la agencia soñada para quienes quieran sumarse a un equipo donde la creatividad es el motor, la felicidad es parte del trabajo y el impacto es el objetivo.

Más info: [email protected] / www.creative52.com

