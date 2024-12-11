Por su parte, Luis Miguel Manzano, CMO de IGT Microelectronics (empresa desarrolladora de Ágora) ha comentado que "con la integración de TheFork en Ágora, las reservas dejan de ser un proceso aparte y se gestionan directamente desde el TPV, sin complicaciones. Cada reserva se asigna de forma automática a la mesa correspondiente, lo que ahorra tiempo, evita errores y hace que todo el equipo, desde la sala hasta la cocina, trabaje con la misma información en tiempo real. Así, el restaurador gana en control, agilidad y eficiencia, ofreciendo al cliente una experiencia mucho más fluida, desde la reserva hasta el servicio."

THEFORK ANUNCIA UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON ÁGORA QUE PERMITIRÁ CENTRALIZAR EN UN MISMO SISTEMA LA INFORMACIÓN DE SUS RESERVAS CON LA GESTIÓN EN SALA DE SUS CLIENTES

Esta integración permitirá a los restauradores un mayor control del rendimiento de sus negocios, gracias a la sincronización en tiempo real de la información relativa a reservas, clientes, mesas y consumos.

Los restaurantes que lo deseen podrán solicitar este servicio a su proveedor oficial de Ágora.

Madrid, 8 de octubre de 2025 – TheFork ha anunciado un acuerdo estratégico con Ágora, un software especializado en hostelería y comercio, con el objetivo de que los restaurantes puedan conectar, de forma automática, toda la información relativa a sus reservas gestionadas en TheFork Manager, con el registro de consumos de sus clientes centralizados a través de su TPV.

Esta nueva integración va a permitir a los restauradores tener un mayor control de sus negocios y su rendimiento porque podrán cruzar en tiempo real la información de sus reservas, clientes, mesas, consumos y ventas. De igual forma, también se ahorrarán tareas manuales, ya que los datos de reservas y consumos se podrán sincronizar directamente, evitando duplicar trabajo y reduciendo errores.

Más concretamente, la conexión del sistema de Ágora con TheFork Manager va a automatizar procesos clave en la operativa de sala, tales como:

Asignar reservas directamente desde el listado en Ágora, sin pasos adicionales.

Abrir automáticamente la mesa vinculada a una reserva, agilizando el servicio.

Actualizar el estado en tiempo real cuando se mueve un ticket de una mesa a otra o si una reserva se libera antes de lo previsto.

Enviar de forma automática la información de gastos, tanto el importe total del consumo de un cliente, como el detalle de los productos pedidos.

Recibir notas especiales asociadas a cada reserva (como alergias o preferencias), para ofrecer un servicio más personalizado.

Aquellos restauradores que quieran solicitar la integración de TheFork Manager en su sistema de TPV solo tendrán que llamar a su proveedor oficial de Ágora. El grupo Sushita ya se ha beneficiado de esta nueva funcionalidad que les “ha permitido conocer no solo los perfiles sociodemográficos de los clientes sino también sus gustos, preferencias y necesidades en la visita a los diferentes restaurantes Sushita. También nos abre un nuevo abanico en la mejora de la experiencia de nuestros clientes, anticipándonos a sus gustos y necesidades para aumentar su nivel de satisfacción”, afirma Eloy del Pozo, director de Marketing de la compañía en España.

En declaraciones de Joan Muñoz, Director Comercial de España en TheFork, “gracias a esta alianza nuestros restaurantes asociados que lo deseen podrán beneficiarse de la mayor comunidad de comensales en Europa, con el control operativo que caracteriza a Ágora, conectando sus reservas con la gestión de su sala, de forma más eficaz y en menos tiempo”.

Por su parte, Luis Miguel Manzano, CMO de IGT Microelectronics (empresa desarrolladora de Ágora) ha comentado que "con la integración de TheFork en Ágora, las reservas dejan de ser un proceso aparte y se gestionan directamente desde el TPV, sin complicaciones. Cada reserva se asigna de forma automática a la mesa correspondiente, lo que ahorra tiempo, evita errores y hace que todo el equipo, desde la sala hasta la cocina, trabaje con la misma información en tiempo real. Así, el restaurador gana en control, agilidad y eficiencia, ofreciendo al cliente una experiencia mucho más fluida, desde la reserva hasta el servicio."

SOBRE TheFork

TheFork, una empresa de Tripadvisor®, es la plataforma líder de reservas online en restaurantes, cuya tecnología tiene como objetivo fomentar conexiones reales entre los comensales y los hosteleros. Con una red de más de 55,000 restaurantes asociados en 11 países, cerca de 40 millones de descargas de la aplicación y más de 20 millones de reseñas verificadas, TheFork es la plataforma de referencia para todos los amantes de la buena comida, ofreciendo experiencias gastronómicas inolvidables. A través de su web y app, los usuarios pueden encontrar fácilmente restaurantes según sus preferencias, verificar la disponibilidad en tiempo real, reservar en línea al instante las 24 horas del día, disfrutar de ofertas especiales y pagar directamente en la aplicación. Para los restauradores, la tecnología de TheFork les permite prosperar como empresas, gracias a TheFork Manager, un software que optimiza la gestión de reservas y la tasa de ocupación, aumenta la visibilidad de los restaurantes, combate los no-shows, gestiona los pagos y agiliza las operaciones del día a día, al mismo tiempo que conecta con la comunidad más amplia de comensales leales en todo el mundo.

SOBRE ÁGORA

Ágora, desarrollado por IGT Microelectronics, es una solución tecnológica integral en continua evolución que transforma la gestión en hostelería, retail y alimentación. Con más de 40 años de experiencia, la compañía mantiene un firme compromiso con la innovación, ofreciendo herramientas que se adaptan a un entorno digital dinámico y que permiten a los negocios crecer, diferenciarse y prosperar en un mercado cada vez más competitivo. Más allá de un software de punto de venta, Ágora incorpora mejoras reales, ágiles y útiles que optimizan la gestión diaria y potencian la rentabilidad. Su propuesta se complementa con soluciones de hardware y sistemas de pago propios, garantizando procesos más fluidos, seguros y plenamente adaptados a las necesidades de cada establecimiento. Actualmente, miles de negocios en España confían en Ágora para gestionar sus operaciones con eficiencia. Profesionales del sector como camareros, gerentes, propietarios, chefs o equipos de cocina, utilizan cada día la plataforma para trabajar de manera más ágil, fiable y rentable, gracias a la flexibilidad y capacidad de adaptación de Ágora a distintos sectores y tamaños de negocio.

