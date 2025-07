El **Tesla Diner** representa una innovadora unión entre movilidad eléctrica, gastronomía y entretenimiento. Con un estilo retro?futurista, tecnología punta y un amplio Supercharger, redefine la experiencia de carga de vehículos. Aunque su lanzamiento tuvo altibajos operativos, su potencial como modelo global está en marcha. La reacción del mercado y la aceptación pública definirán su futuro expansión.

Tesla inauguró el primer Tesla Supercharger Diner en Hollywood el 21 de julio de 2025. Este innovador proyecto combina un restaurante retro?futurista 24/7 con uno de los mayores cargadores eléctricos (80 puestos) y un drive?in con dos pantallas LED. El concepto, anunciado por Elon Musk en 2018, finalmente se materializó tras años de planificación y construcción. ([Wikipedia][1], [Business Insider][2])

Experiencia y ambiente

Ubicado en Santa Monica Boulevard, el Tesla Diner ofrece comida clásica americana servida en cajas con forma de Cybertruck, asientos que evocan los diners de los años 50 y robots Optimus que entregan palomitas. Se detectaron largas colas de entusiastas, algunos acampando hasta 13?horas antes de la apertura. ([Business Insider][2])

**Comida y menú**

El menú fue diseñado por el chef Eric Greenspan e incluye desayuno all?day (tacos, sándwiches), hamburguesas, hot dogs, chicken & waffles y postres. Precios entre 4 y 15?USD. También se vende merchandising temático (gorras, figuras, golosinas). ([Indiatimes][3], [teslarati.com][4], [Wikipedia][1])

**Cine y entretenimiento**

El espacio cuenta con dos pantallas exteriores (45–66?pies) que reproducen películas, series (como Star Trek) y clips, con integración de audio directamente en los coches Tesla para una experiencia inmersiva. ([The Guardian][5], [Wikipedia][1], [InsideEVs][6])

**Tecnología y supercarga**

Además de su propuesta gastronómica, el lugar ofrece 80 cargadores V4 tipo Supercharger. Funciona con app móvil para pedir comida desde el auto y sincronización multimedia en tiempo real, exclusivo para Tesla. ([Fox Business][7])

**Recepción y primeros tropiezos**

Aunque la apertura fue anunciada como un éxito viral, surgieron críticas por largas esperas, platos fríos o inconsistentes, personal desorganizado y falta de opciones vegetarianas. La compañía aún no respondió oficialmente. ([thedailybeast.com][8])

**Visión global y expansión futura**

Elon Musk confirmó planes para replicar el concepto en otras ciudades importantes y estaciones Supercharger en rutas largas, incluída una futura ubicación en Starbase, Texas. Si la primera prueba tiene éxito, el proyecto podría convertirse en un nuevo estándar para Tesla. ([teslarati.com][9])

