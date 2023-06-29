Las tenimesistas venezolanas Roxy González, Camila Obando, Dakota Ferrer y Cristina Gómez, clasificaron al Campeonato Mundial de Tenis de Mesa de Londres 2026, luego de posicionarse entre las mejores del ranking de la Federación Internacional de Tenis de Mesa y aseguraron el cupo directo.

Las criollas obtuvieron un buen desempeño durante el desarrollo de la temporada internacional, ubicándose Gómez de 225, Ferrer de 359, Obando de 443 y González de 451, después de haber acumulado puntos clave en los torneos del circuito mundial, mientras se consolidaban como referentes del tenis de mesa femenino en el país.

Estas atletas disputan el WTT Feeder Vila Nova de Gaia 2025 en Portugal. En la categoría individual, Gómez superó por 3 a 1 a la argentina Ana Codina, y le toca enfrentar en ronda de 32 a la croata Ivana Malobabic, 113 del ranking mundial.

Castillo batalló

Por su parte, César Castillo lideró el grupo cinco de los individuales masculinos con tres juegos ganados y seis puntos, al superar en su primer encuentro por 3-1 al maltés Félix Wetzel, repitió la dosis ante el brasileño Joon Shim por 3-1 y también venció al surcoreano Kim Daewoo por 3-2.

En la siguiente instancia de clasificación cedió ante el croata Frane Kojic por 3-1 y quedó sin chance de avanzar a la la ronda de 64.Prensa Mindeporte

