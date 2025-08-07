“Descongelar y re-congelar también puede impactar negativamente el sabor y, potencialmente, la seguridad de los alimentos. Es preferible utilizar únicamente la porción necesaria de tus raviolis y mantener el resto congelado”, afirmó Moreno.

¿Conoces los secretos detrás de la preservación de los alimentos congelados? Más allá de meterlos en el freezer, existen protocolos esenciales y una “cadena invisible” que asegura su frescura y tu bienestar

La correcta conservación de alimentos congelados es vital para su seguridad y calidad. Es fundamental entender si, una vez descongelados, estos productos pueden volver a congelarse sin riesgo. Además, comprender la importancia y el manejo adecuado de la cadena de frío desde el productor hasta el consumidor final es clave para preservar sus propiedades.

Con productos congelados como los Raviolis y los Raviolitos, ambos en sus versiones de: Rellenos con Carne o con Cuatro Quesos, Frescarini™ representa la fusión perfecta entre tradición italiana y control tecnológico. Para preservar su sabor y textura cremosa, es esencial mantener una conservación adecuada desde la fábrica hasta la cocina del consumidor.

Temperatura óptima: una garantía de calidad

Los productos congelados deben almacenarse siempre entre 0?°C y -18?°C, rango que garantiza su frescura y valor nutricional. Esto incluye proteínas de alta calidad, minerales como hierro y calcio, y carbohidratos complejos, ideales para una alimentación equilibrada.

Julio Moreno, ingeniero de investigación y desarrollo de Frescarini™, destaca que desde el amasado y la pre-cocción, hasta el transporte en camiones refrigerados y el almacenamiento en cavas, mantener la temperatura es crucial. “Este proceso, conocido como cadena de frío, debe mantenerse sin interrupciones hasta llegar a los congeladores de los puntos de venta y del hogar”, señaló el experto.

Incluso el consumidor juega un rol clave al garantizar que, tras la compra, el producto se mantenga congelado hasta su preparación.

Data Loggers: tecnología para verificar la cadena

Para asegurar que cada paso se cumpla correctamente, Frescarini™ emplea dispositivos conocidos como Data Loggers, que registran la temperatura durante todo el trayecto, generando curvas en el producto que pueden analizarse digitalmente. Así se asegura la integridad del producto en cada bocado.

¿Se puede volver a congelar un producto descongelado? No es recomendable. Al descongelar, se activa el crecimiento microbiano y se deteriora la textura. Se sugiere preparar todo el contenido de una vez para disfrutarlo con seguridad.

“Descongelar y re-congelar también puede impactar negativamente el sabor y, potencialmente, la seguridad de los alimentos. Es preferible utilizar únicamente la porción necesaria de tus raviolis y mantener el resto congelado”, afirmó Moreno.

La comida italiana se disfruta con Frescarini™: sabor italiano, calidad garantizada, y más cariño en familia, con menos tiempo en la cocina. Es Cucina D’Italia, lista para servir.

Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales

