Superman arrasa en la taquilla: lidera el fin de semana por segunda vez consecutiva EntornoInteligente.com — La nueva versión de Superman, dirigida por James Gunn, volvió a dominar las salas de cine estadounidenses, consolidándose como la película más taquillera del fin de semana con una recaudación estimada de 57,3 millones de dólares, según cifras preliminares de los estudios.

La cinta, que marca el debut de David Corenswet como el Hombre de Acero en el renovado universo cinematográfico de DC, logró mantener su liderazgo frente a estrenos importantes y mantuvo un descenso leve respecto a su estreno, lo que expertos consideran señal de estabilidad y buen recibimiento del público.

Según [AP News](https://apnews.com/article/425dde4cb2796b59959ea5af4ecffbcc?utm_source=chatgpt.com), el segundo fin de semana de “Superman” fue más sólido de lo que se esperaba, desafiando la tendencia de caídas pronunciadas en secuelas y reinicios. Además, el filme mantiene su atractivo internacional, con ingresos fuertes en mercados clave como México, Reino Unido y Brasil.

Desde [Moviefone](https://www.moviefone.com/news/james-gunns-superman-stays-atop-the-us-box-office/?utm_source=chatgpt.com), se destaca que la apuesta por un enfoque más humano, menos oscuro y más esperanzador del personaje ha resonado entre nuevas audiencias, algo que Gunn ya anticipaba en su estrategia de revitalizar la franquicia.

La cinta también ha sido aclamada por su guion emotivo, su equilibrio entre acción e intimidad emocional, y la introducción de villanos clásicos con una nueva interpretación.

El renovado Superman no solo ha conquistado la taquilla, sino que parece haber recuperado el alma del personaje para una nueva generación. Su segundo fin de semana en la cima confirma que el público está listo para volver a creer en héroes que vuelan con esperanza, y el universo DC podría haber encontrado, por fin, su camino.

