SPC revoluciona la telefonía para mayores con ZEUS 2 PRO, el primer smartphone con alta tecnología diseñada para el público sénior y gestión remota a través de la app SPC Care

ZEUS 2 PRO combina lo mejor de un smartphone -pantalla HD+ de 6,1”, cámara dual de 50 MP, conectividad NFC, eSIM y carga rápida e inalámbrica- con la sencillez y comodidad que necesitan los mayores más digitales gracias a su interfaz simplificada con Modo Fácil y botones físicos.

El nuevo dispositivo puede ser controlado en remoto por la app SPC Care, diseñada para cuidar a distancia de nuestros mayores y proporcionar tranquilidad a sus familias gracias a su configuración en remoto, la posibilidad de recibir avisos de seguridad y notificaciones de actividad, y la función de conocer la ubicación del usuario sénior en tiempo real.

Esta nueva gama se completa con ZEUS 2, con todas las funcionalidades de SPC Care y Modo Fácil, y con un diseño más compacto, funcional y pensado para el día a día gracias a una pantalla de 5”.

Madrid, 02 de septiembre de 2025 – En España, las personas mayores de 60 años representan un segmento de población cada vez más amplio y, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en 2030 casi una tercera parte de la población española superará esa edad. El envejecimiento se ha asociado tradicionalmente a un distanciamiento de la tecnología, pero la realidad actual es que la mayoría de las personas de esta edad han convivido con ella durante décadas y muestran un creciente interés por seguir conectadas, activas e informadas.

En este contexto, SPC, la marca española de electrónica de consumo, da un paso más en su compromiso con el público sénior y presenta SPC ZEUS 2 PRO, un dispositivo diseñado para responder a las necesidades reales de este perfil de usuario. El nuevo smartphone para mayores incluye características diseñadas especialmente para las personas de mayor edad como botones físicos y una interfaz en Modo Fácil, adaptada con iconos más grande, y las combina con altas especificaciones técnicas entre las que destacan su cámara dual de 50 MP, NFC, eSIM o carga rápida e inalámbrica. Además, SPC ZEUS 2 PRO es el primer modelo inteligente de la marca que se integra con la app SPC Care, diseñada para facilitar la vida de las personas mayores y la labor de sus cuidadores al permitir la gestión remota del dispositivo desde el móvil de un familiar o persona de confianza, conocer su ubicación en tiempo real y recibir avisos de seguridad.

SPC ZEUS 2 PRO, la evolución natural del exitoso ZEUS 4G PRO, lanzado en 2022, eleva el estándar de la tecnología accesible para personas mayores. Con este lanzamiento, SPC refuerza su compromiso con el público sénior, un segmento en el que es la marca líder en España.

SPC ZEUS 2 PRO: el primer smartphone SPC con gestión remota, Modo Fácil y teclas físicas que se adapta a las necesidades de los usuarios sénior

El nuevo dispositivo de SPC es un smartphone diseñado a medida para los usuarios sénior, con características y funcionalidades especialmente pensadas para ellos como prácticas teclas físicas que facilitan descolgar y colgar llamadas, una cómoda base de carga que ayuda a tener el teléfono siempre cargado y a la vista o un botón SOS que permite avisar de emergencias.

Además, ZEUS 2 PRO integra un Modo Fácil con el que el smartphone adapta la interfaz para hacerla más intuitiva y accesible a personas mayores o con dificultades visuales o motrices. Este modo va guiando al usuario a través de un asistente de inicio virtual en su configuración hasta adaptar el entorno habitual Android en un menú simplificado, con iconos grandes y coloridos, textos ampliados, contactos más utilizados a gran tamaño y con foto, y un cajón de aplicaciones simplificado con accesos directos a las apps y ajustes del dispositivo. Todo ello facilita el manejo diario del dispositivo y reduce posibles errores o confusiones.

El nuevo SPC ZEUS 2 PRO no solo incorpora especificaciones técnicas adaptadas a los más mayores, sino que se integra en el portfolio de servicios de cuidado a distancia de SPC Care, la primera aplicación en España que permite acceder en remoto y de manera completamente gratuita a teléfonos sénior de la marca, ofreciendo a los familiares y cuidadores la gestión remota de los dispositivos de nuestros mayores y asistiéndoles a distancia sin invadir su autonomía. Hasta ahora, SPC Care solo estaba disponible para móviles básicos SPC sin acceso a Internet. Hoy, la aplicación presenta una versión renovada y adaptada para la gestión de SPC ZEUS 2 PRO. Con esta evolución, la compañía española consolida su apuesta por el bienestar digital de los mayores y el envejecimiento saludable.

La mayoría de las personas mayores de 60 años utiliza el smartphone a diario, pero a menudo se enfrenta a barreras relacionadas con la configuración del dispositivo, la seguridad digital o, en algunos casos, la dificultad para comunicarse con sus seres queridos de forma rápida y sencilla. SPC Care* se presenta como una solución efectiva para que la distancia no sea un impedimento para el cuidado de las personas que más queremos, ya que, descargándola en el smartphone del cuidador, permite controlar diferentes parámetros de ZEUS 2 PRO, así como conocer la ubicación de la persona mayor y el uso que está haciendo de su teléfono.

Configuración en remoto: con el nuevo ZEUS 2 PRO, SPC Care incorpora nuevas funcionalidades exclusivas para smartphones sénior de la marca como la gestión de la agenda de contactos de Google del usuario (disponible en próximas actualizaciones) o la organización de iconos de la pantalla permitiendo al cuidador cambiar su tamaño, ordenarlos, crear carpetas o bloquearlos para evitar que se muevan o eliminen por error. Desde el smartphone del cuidador, además, se puede configurar de forma remota el dispositivo del mayor ajustando el volumen si no oyen bien, aumentando el tamaño de la letra si les cuesta leer o incluso configurando los ajustes del botón SOS. Asimismo, el cuidador tiene visibilidad sobre otros ajustes básicos como el nivel de batería, el WiFi, GPS o los datos móviles.

Avisos de seguridad y notificaciones de actividad: estas nuevas funciones se suman al sistema de avisos y notificaciones de la aplicación que envía alertas al cuidador ante un bajo nivel de batería en ZEUS 2 PRO, si el botón SOS ha sido pulsado, frente a periodos de inactividad personalizables entre 8, 12 y 24 horas, si ha habido cambios en los ajustes del dispositivo o cuando los iconos de la pantalla se han movido, ayudando así a detectar situaciones inusuales o momentos en los que esa persona mayor necesite asistencia.

Localización en tiempo real: también permite conocer la ubicación del dispositivo en tiempo real mediante la función GPS, para saber si el usuario ha llegado a su destino o si ya está de vuelta en casa; entre otros posibles prácticos usos.

Recordatorios de salud: a través de la aplicación se pueden generar recordatorios para los cuidadores con las citas médicas de sus familiares mayores, así como los medicamentos y pauta a seguir.

Además, la aplicación permite la gestión colaborativa, lo que significa que varios cuidadores pueden administrar el mismo perfil de persona mayor, o gestionar distintos perfiles desde un mismo dispositivo. Esto favorece una asistencia compartida, más flexible y accesible para diferentes miembros de la familia.

*Para poder vincular el dispositivo con SPC Care es necesario tener activo el Modo Fácil. Las funcionalidades disponibles en la aplicación se irán implementando progresivamente a través de diferentes actualizaciones.

Sencillez y comodidad combinadas con las altas especificaciones técnicas de un smartphone moderno

Diseñado para usuarios de edad avanzada, o con ciertas limitaciones físicas, que pueden requerir asistencia puntual en determinados momentos, ZEUS 2 PRO pone de manifiesto que la tecnología adaptada a las necesidades del público sénior no está reñida con los últimos avances tecnológicos. Su conectividad NFC permite realizar pagos sin contacto de forma rápida y segura, mientras que la compatibilidad con eSIM y SIM física ofrece la máxima flexibilidad para estar siempre conectado.

ZEUS 2 PRO ofrece una experiencia completa gracias a una cámara trasera dual de 50 megapíxeles y otra frontal de 5 megapíxeles para capturar recuerdos a través de nítidas fotografías o realizar videollamadas de gran definición con familiares y amigos. Además, su carga rápida de 18W mediante USB-C, así como la funcionalidad de carga inalámbrica y su base de carga, aportan mayor comodidad.

Bajo un diseño ultrafino con menos de 10 mm de grosor y una pantalla HD+ de 6,1 pulgadas, desde la que el usuario puede disfrutar del dispositivo con una visualización clara y cómoda, su procesador MediaTek Helio G36, con 4 GB de RAM ampliables a 12 GB mediante RAM virtual y los 128 GB de almacenamiento interno extensibles con tarjeta microSD de hasta 1 TB, los usuarios pueden disfrutar de un rendimiento fluido y capacidad suficiente para almacenar fotografías, vídeos o aplicaciones sin preocupaciones. Y en cuanto a accesibilidad, el dispositivo integra lector de huella dactilar y desbloqueo facial, eliminando contraseñas y patrones complicados.

SPC ZEUS 2: misma tranquilidad en formato compacto

El modelo SPC ZEUS 2 está diseñado para quienes buscan un dispositivo más compacto, sencillo y manejable, pero sin renunciar a funciones clave. Cuenta con las mismas funciones adaptadas a los usuarios sénior como Modo Fácil y botones físicos, así como todo el repertorio de funciones de asistencia remota que aporta su vinculación con la aplicación SPC Care. En lo relativo al aspecto técnico, dispone de una pantalla más compacta y manejable de 5 pulgadas, cámara principal de 13 megapíxeles y una cámara selfie de 5 megapíxeles, que ofrecen una experiencia equilibrada para el uso diario.

Gracias al procesador MediaTek Helio G36 y sus 4 GB de RAM más 8 GB adicionales de RAM virtual, junto a los 64 GB de almacenamiento interno también ampliables hasta 1 TB más con tarjeta microSD, SPC ZEUS 2 ofrece un rendimiento adaptado a las necesidades del usuario. Por ello, también cuenta con desbloqueo por biometría, ya sea por huella dactilar o reconocimiento facial.

Además, admite carga rápida de 10W mediante USB-C reversible e incorpora una base de carga tipo dock con sistema de acople sencillo, lo que aporta una mayor comodidad y accesibilidad. La conectividad dual con eSIM y SIM física permite una configuración flexible y adaptada a las necesidades de cada usuario.

Precio y disponibilidad

SPC ZEUS 2 PRO está ya disponible a un precio de 249,90€. Como oferta de lanzamiento, cada compra incluye de regalo una funda y un cargador rápido de 20W, valorados en más de 25€. Promoción válida del 2 al 11 de septiembre, ambos inclusive.

SPC ZEUS 2 estará disponible a partir del 20 de septiembre a un precio de 199,90€.

SPC Care está disponible para descarga gratuita en Google Play y App Store, y permite gestionar de forma remota únicamente dispositivos SPC compatibles.



