CUENTA REGRESIVA DEL SOAP: CLAVES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL TRANSPORTE DE CARGA PESADA

· El aumento de siniestros, ya sea por accidentes de tránsito o robos, impacta directamente en la eficiencia y los costos de la cadena logística nacional. Las empresas de transporte, particularmente las de carga pesada, se ven obligadas a reforzar la seguridad, mantener sus seguros al día y optimizar la gestión de riesgos para garantizar la continuidad operativa.

El transporte de carga pesada enfrenta un escenario desafiante. El aumento de incidentes, tanto por accidentes de tránsito como por delitos, ha elevado los costos operativos de las empresas, invirtiendo en GPS, contratar servicios de custodia y fortalecer la gestión de riesgos. Este escenario no solo afecta a las finanzas del sector, sino que también repercute en los plazos de entrega y en el abastecimiento de bienes y materias primas.

“Cuando los costos de seguridad y prevención aumentan, se encarece toda la cadena logística. Ese incremento, inevitablemente, se traslada al consumidor final y puede frenar el consumo. Esto afecta la distribución de bienes y la disponibilidad de insumos para la industria”, sostuvo Lucas Behncke, placement de Viento Sur Corredores de Seguros, empresa especializada en asesoría de seguros tanto para la industria logística como en otros sectores.

De acuerdo con datos de Carabineros sobre el transporte de carga pesada, en 2024 se registraron 76.653 siniestros de tránsito, con 1.439 personas fallecidas; aunque esta cifra representa una baja del 12% respecto al 2023, el desafío de reducir su impacto sigue vigente.

Ante ese panorama, Behncke subrayó que la planificación logística es clave: identificar rutas seguras, conocer la ubicación de tenencias de Carabineros y elegir puntos de detención con cierres perimetrales son medidas efectivas para prevenir tanto accidentes como robos.

El ejecutivo también recomendó poner especial atención en la selección de conductores. “Contar con choferes de confianza y con trayectoria estable en la empresa es una de las mejores barreras contra posibles filtraciones delictivas en la operación”, afirmó el placement de Viento Sur Corredores de Seguros.

SOAP: una obligación legal que protege y garantiza la continuidad

En este escenario, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) para vehículos pesados no solo es un requisito legal, sino también un respaldo crucial para la continuidad de las operaciones. Este seguro cubre al conductor, pasajeros y terceros involucrados en un accidente, con indemnizaciones por muerte accidental, incapacidad permanente y reembolsos de gastos médicos.

Las coberturas incluyen atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, cirugías, tratamientos dentales, prótesis, medicamentos y rehabilitación. Desde Viento Sur Corredores de Seguros, esta gestión se realiza de manera eficiente y sin costo para sus clientes, e incluso para terceros, con el objetivo de asesorar y cooperar activamente con la cadena logística.

“Es una obligación legal mantener vigente el SOAP para todos los vehículos; por lo tanto, como corredores de seguros, facilitamos este proceso con un servicio gratuito y ágil. Además, gracias a nuestra capacidad de negociación con las principales compañías del país, podemos obtener precios preferentes para nuestros clientes. Esto nos permite entregar un valor adicional que contribuye tanto a la seguridad como a la eficiencia de sus operaciones”, concluyó Behncke.

