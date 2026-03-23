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SNTP rechaza propuesta de registro obligatorio para medios digitales en Venezuela

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SNTP rechaza propuesta de registro obligatorio para medios digitales en Venezuela
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Política
  • 23 de marzo de 2026
By Redacción - 2 horas ago
0 10 1 minute read

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa advirtió que en Venezuela ya existen antecedentes de bloqueos, cierres y restricciones a medios digitales, como es el caso de El Nacional, por lo que imponer procedimientos previos “profundiza ese modelo de control”

SNTP rechaza propuesta de registro obligatorio para medios digitales en Venezuela

El SNTP rechazó un registro de medios digitales para que se restablezca el acceso | Foto: archivo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó la propuesta de crear un registro nacional de medios digitales planteada por Indira Urbaneja, integrante del Programa para la Convivencia y la Paz, al considerar que abre la puerta a mayores controles sobre la libertad de expresión.

A través de un mensaje publicado en X, el gremio sostuvo que exigir un registro obligatorio “no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control”. Señaló que, a diferencia de otros sistemas, Internet no tiene limitaciones de espectro, por lo que imponer autorizaciones o registros equivaldría a restringir quién puede ejercer el derecho a informar.

“Gran registro nacional de portales digitales”,

El SNTP insistió en que los medios digitales no deben estar sujetos a este tipo de procedimientos previos y que, en todo caso, lo que corresponde es la responsabilidad posterior, con garantías y debido proceso.

El pronunciamiento surgió luego de que Urbaneja propusiera avanzar hacia un “gran registro nacional de portales digitales”, con el argumento de que muchos sitios publican contenidos sin que se conozca quiénes son sus responsables.

En su opinión, estos espacios deberían asumir compromisos similares a los de medios tradicionales y periodistas agremiados.

La vocera también vinculó la regularización con el restablecimiento de páginas actualmente restringidas y señaló que los portales “que se pongan a derecho” podrían volver a estar disponibles.

Frente a esto, el SNTP advirtió que en Venezuela ya existen antecedentes de bloqueos, cierres y restricciones a medios digitales, como es el caso de El Nacional,por lo que imponer registros obligatorios “profundiza ese modelo de control”.

Además, recalcó que cualquier intento de registro no puede ser obligatorio ni condicionar el derecho a publicar información, así como tampoco implicar autorizaciones previas ni sanciones para quienes no se inscriban

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