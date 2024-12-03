QUE GRAN HAZAÑA de los hermanos Farías. Venezuela se siente orgullosa de las cosas positivas que vienen haciendo como estrategas al clasificar a la fase tres de Copa Libertadores. Daniel ha creído mucho en este aguerrido Carabobo y César apelando a su experiencia con el Barcelona ecuatoriano, dejó en el camino como visitante al encopetado Argentinos Juniors, en una actuación soberbia para el cancerbero apureño José Contreras. Mientras que el merideño Richard Páez ha venido engranando al Cúcuta Deportivo en el certamen colombiano…El ariete Jiovanny Bolívar ha tenido un rendimiento bárbaro con la Universidad Central. El llanero apuntó que: “Aspiro llegar lo más lejos con el equipo y marcar una alta cantidad de goles, soy un jugador muy comprometido, con ganas de ser campeón. Todos los partidos son importantes” …Los jóvenes del Rayo Zuliano son noticia. Los marabinos están crecidos. Como corren los integrantes de la escuadra de la tierra del sol amada…Que gran alegría encontrarme con un gran amigo que el fútbol me dio como el argentino Héctor Bidoglio, quien tiene a La Guaira entre los punteros del certamen. Con un fuerte abrazo nos saludamos en el estadio “La Carolina” de Barinas. El conjunto naranja estuvo cerca del triunfo mostrando orden y buen juego asociado. El timonel va poco a poco con un plantel de amplia jerarquía con figuras importantes como José Ali Meza, Cristopher Valera, Carlos “Kaki” Rivero, Diego Osio y Flabiàn Londoño…RECIENTEMENTE se cumplieron 20 años de una hazaña espectacular para un pelotero. En una Serie del Caribe disputada entre Valencia y Maracay, el sucrense Ramón Hernández fue electo más valioso de la contienda defendiendo la camiseta de los Leones, tras ser tomado como refuerzo de Aragua. El artillero conectó 3 jonrones y remolcó 8 carreras, además de batear la escalera y terminar con alto promedio de 542, tras ligar de 24-13. Los felinos sentenciaron en la final a los Tigres de Licey y el receptor que era ficha del Pastora vio acción como primera base y quinto bate, ganando además la triple corona de bateo…CONVERSE con el profesor Alexis Cedres, entrenador del combinado nacional sub-17 de baloncesto que se prepara para la Copa del Mundo a disputarse desde el 27 de junio en Turquía. Próximamente harán una gira preparatoria por varias naciones y ya tiene listos los doce integrantes del elenco criollo. “Llevamos un grupo de muchachos bien interesantes y con mucho talento”, apuntó el joven estratega, quien en 2022 fuera electo mejor entrenador de la Súper Liga tras llevar a Centauros a semifinales ante Trotamundos. Sus grandes maestros han sido Gustavo García y Oscar Silva y a nivel internacional el estratega que más admira es al gaucho Sergio “Oveja” Hernández. El combinado patrio se encuentra en el grupo D y se medirá a fuertes potencias como Australia, Serbia y Costa de Marfil. Gran reto para el estudioso técnico portugueseño…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

