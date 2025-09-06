EntornoInteligente.com/ En el inicio de septiembre de 2025, la política mexicana vive un momento de gran intensidad. La primera presidenta mujer del país, Claudia Sheinbaum, enfrenta desafíos diplomáticos con EE. UU., impulsa reformas institucionales profundas y consolida su posición ante un contexto interno marcado por protestas urbanas y reformas judiciales que ponen a prueba la independencia democrática.

* Según *AP News*, Sheinbaum rindió su informe de gobierno en el marco de su primer año en el poder, destacando logros en programas sociales que sacaron de la pobreza a más de 8.3 millones de personas, así como una agenda de infraestructura y economía sólida. Sin embargo, omitió temas críticos como violencia del crimen organizado y personas desaparecidas, mientras enfrenta cuestionamientos a la reforma judicial.

* *Reuters* informa que México está considerando imponer aranceles a países sin tratado comercial, entre ellos China, como una medida para equilibrar la relación comercial y proteger industrias locales.

* *AP News* también destaca el nombramiento de la primera Corte Suprema elegida por voto popular, cuyos integrantes están bajo escrutinio sobre su independencia, particularmente ante reformas judiciales impulsadas por Morena.

* *The Guardian* resalta otra señal de consolidación institucional: se formalizó un programa de cooperación en seguridad con EE. UU. y se instauró la nueva Suprema Corte, aunque prevalece la duda sobre su eficacia real.

* *Axios* subraya el discurso firme de Sheinbaum, que reafirma la colaboración con EE. UU. en temas como migración y seguridad, pero de forma "sin subordinación", en respuesta a presiones de Trump y amenazas de tarifas.

* *AP News* indica que, pese a su aprobación inicial, la cooperación de seguridad con EE. UU. enfrenta obstáculos tras la postergación de un acuerdo formal; se optó por un grupo conjunto de alto nivel, mientras continúan las tensiones.

* Desde *Human Rights Watch*, el sistema judicial mexicano sigue bajo alerta: existen altos niveles de impunidad, detenciones arbitrarias, y un preocupante uso de tecnología como Pegasus para espiar a periodistas, defensores y Oposición, lo que mina libertades cívicas fundamentales.

* Según *Wikipedia* (reportes recientes), la ciudad de México ha sido escenario desde julio de protestas contra la gentrificación, percibida como impulsada en buena medida por el turismo extranjero y residentes remotos, lo cual afecta los derechos de los habitantes locales.

La política mexicana se encuentra en un punto crítico de inflexión:

1. **Liderazgo femenino bajo presión**

Claudia Sheinbaum combina su origen progresista con una cooperación estratégica y cautelosa con EE. UU. Su narrativa de soberanía y no subordinación busca equilibrar colaboración y autonomía.

2. **Transformación institucional**

La primera Corte Suprema electa, junto con reformas estructurales, plantea una evolución democrática riesgosa: más participación, pero con alertas sobre politización y pérdida de contrapesos.

3. **Visión estratégica y diplomática**

México maneja una agenda valiente: frenar la inflación, invertir socialmente, reformar instituciones judiciales y explorar aranceles selectivos para proteger la industria nacional.

4. **Desafíos internos y sociales**

La persistente violencia criminal, la erosión de derechos y las protestas por gentrificación muestran fisuras en la gobernabilidad que requieren respuestas urgentes y sensibles.

