El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes 10 de noviembre, un paquete de medidas de financiación que desbloquean la vía para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia del país con 41 días, después de que ocho demócratas hayan votado a favor, en una decisión muy criticada por el partido que llevó a algunos de sus miembros a pedir la dimisión del líder de la bancada minoritaria en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

Los republicanos, como en anteriores ocasiones, no han podido contar entre los suyos con el voto de Rand Paul, pero ha vuelto a sumar los apoyos de Angus King, John Fetterman, Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan, Tim Kaine y Dick Durbin, quien normalmente se encarga de mantener la disciplina de voto de su bancada, según reseñó el portal de noticias The Hill.

La aprobación llegó después de que, en la víspera, estos ocho senadores acordaran con la mayoría republicana permitir la reapertura del gobierno federal a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica, la principal condición requerida por los demócratas durante cinco semanas.

De este modo, la Cámara Alta aprobó financiar la edificación militar, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026. Además, incluye una medida provisional para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su apoyo al acuerdo aprobado por el Senado. «Creo que, a partir de todo lo que estoy escuchando, no ha cambiado nada y tenemos apoyo de suficientes demócratas. Vamos a poder abrir el país», afirmó en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

«Es malo que estuviera cerrado, pero abriremos nuestro país muy rápidamente», aseguró, antes de apuntar que «respetará el acuerdo» una vez que sea aprobado. «Es un acuerdo muy bueno», argumentó Trump, quien defiende que «quiere un sistema sanitario en el que se paga el dinero a la gente, no a las aseguradoras», sin dar más detalles.

Con todo, la ruptura en las líneas demócratas llevó al progresista Bernie Sanders a lamentar la «muy, muy mala» decisión de los senadores de su bancada que votaron con los republicanos, argumentó que «incrementa las primas de los seguros médicos para más de 20 millones de estadounidenses».

El cierre federal ha supuesto en las últimas semanas la expiración de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), de los que dependen más de 40 millones de personas en el país norteamericano, y la cancelación de miles de vuelos ante la falta de controladores aéreos, mientras que la suspensión de las actividades gubernamentales ha amenazado con contraer el Producto Interior Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2025, según el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassent.

Europa Press